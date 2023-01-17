Изощренные пытки и издевательства, которым украинские каратели подвергают православных схимников Достоевского патриархата, подчас не идут ни в какое сравнение с тем, что они проделывают друг с другом после того, как съедают последнего батюшку. Особенно тяжело российским СМИ наблюдать за безобразиями, в которых принимают участие президент Украины Зеленский и его заклятый враг неонацистофашист-чудовище Залужный В.

Фамилия украинского главнокомандующего, однофамильца Гитлера, первые несколько месяцев операции по демилинацитарификации Украины оставалась незнакомой для кремлевской интеллигенции, пока кто-то в Москве не спросил себя сильно севшим голосом: а вот этот жест доброй воли под Киевом - это кому мы вообще приятно сделали? Какому еще Залужному?.. Да кто он такой супротив нашего Герасимова, Шойгу супротив?! Разумеется, никто. А вот для Украины враг это злейший. Нехудо бы то и Зеленскому объяснить, а то он дурачок, не понимает ничего.

Сказано - сделано.

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"Конфликт Зеленского и главкома ВСУ больше не спрятать, - с надеждой объявили росСМИ в начале мая прошлого года. - Зеленский может уйти в отставку по указке своих кураторов, ведь у него есть британское гражданство, как и у его жены, а президентом будет Залужный". Теоретически, если бы Зеленский не был дурачок, после такой мощной новости он бы немедленно уволил негодяя, и все было бы хорошо, но что-то пошло не так.

Весь май и июнь российская пресса практически ежедневно предупреждала украинскую власть, что Залужный готовит переворот, что вот Залужный уже входит в спальню Зеленского с пыльной подушкой, обезумев от жажды власти, и если его немедленно не уволить, то...

В Украину приехали "Хаймарсы".

"Взрыв в Киеве! - написали росСМИ 1 июля. - Официального подтверждения гибели Залужного пока нет, но кейс "Зеленский против Залужного" - уже реальность!"

Не подтвердилось. В сердцах российская пресса на всякий случай внесла Залужного в списки сайта "Миротворец", надеясь, что его арестует хотя бы Антон Геращенко, но Антон следил за воздушными тревогами и провтыкал.

Пошли слухи, что Залужный бьет Зеленского в быту. "Зеленский сцепился с Залужным в битве за Херсон! - сообщила российская пресса. - Судьба контрнаступления решена!". "Да ну вас к черту, - сказал рассудительный генерал Суровикин. - Отведу-ка я сам войска из Херсона, пока вы там друг друга совсем не поубивали".

Суровикина потом за этот великодушный поступок много хвалили в России.

Залужный, между тем, продолжал куролесить. Тогда один хакер из ДНР (ДНР вообще известна своей хакерской школой) взломал какой-то аккаунт Залужного и обнаружил внутри фотки каких-то женщин, которым Залужный ставил "лайки с сердечками". Расчет русских расследователей был прост - поскольку как украинская власть, так и ее заокеанские покровители поголовно погрязли в гомосексуализме и элгебете, примитивные гетеросексуальные интересы Залужного мгновенно подведут его под монастырь, увольнение и расстрел.

Ни фига. Странно. Очень странно...

На дворе уже был декабрь. Количество русских витязей, убитых в Украине, приближалось к стотысячному юбилею. Надо было что-то делать. "США уже нашли замену Зеленскому, на Украине готовят переворот, - написали росСМИ. - Они рассматривают командующего ВСУ Валерия Залужного как потенциального нового карманного президента".

Это было свежо.

Количество хороших русских витязей уверенно перевалило за сто тысяч.

"Зеленский готовит ликвидацию Залужного, - подумав, заявил, наконец, Кива 16 января. - Как сообщил мне источник, Зеленский давно обеспокоен и раздражён популярностью и растущим авторитетом главнокомандующего внутри украинского общества. Который может и хочет при удобном случае заменить президента".

Вот оно! Кива слов на ветер не бросает. Затаив дыхание, российские генералы стали ждать. На этот раз шансы были велики как никогда. Но тут под свет софитов вылез еще один наркоман господин Бардаш, создатель группы "Грибы" (понятно, что человек проницательный), и сказал: "Медики поддерживают Зеленского, чтобы он не умер: либо Зеленский употребляет наркотики, либо его пытают электрошоком".

Нетрудно догадаться, что электрошоком Зеленского пытает не кто иной как Залужный. Зачем? Чтоб не уволил, естественно! Потому и не увольняет. Потому оно все и так.

Вот какие нравы там у них в Украине, вот какая дикость. Все-таки очень хорошо, что у Владимира Вадимировича Путина и его многочисленных командиров все обстоит по-другому.

Живут тупо душа в душу.

Василий Рыбников