Статистика свидетельствует о значительных проблемах со здоровьем и финансовым состоянием этих людей.

Поколение Z, также известное как "зумеры" (рожденные примерно с 1997 по 2012 год), рискует стать самым "отсталым поколением" с точки зрения общего здоровья в современной истории. Об этом пишет Independent со ссылкой на данные исследований.

Хотя зумеры демонстрируют меньше интереса к алкоголю, наркотикам и курению, чем представители предыдущих поколений, для них более характерны другие проблемы. В первую очередь речь идет о большем уровне ожирения и психических расстройств.

Британская организация The King's Fund сообщает о "стабильном росте" ожирения среди молодежи в возрасте от 16 до 24 лет: если в 2002 году это был 31%, то в 2022 году - уже 37%.

Кроме того, выросла доля 17-19-летних лиц с психическими расстройствами: с 10% в 2017 году до 23% в 2023 году. Также в течение 2011-2021 годов зафиксирован рост более чем вдвое доли людей с инвалидностью в возрасте от 15 до 24 лет.

Молодое поколение оказалось к тому же и самым бедным за последнее время, говорят специалисты. Четверть молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет живут в бедности, что является дополнительным фактором негативного влияния на здоровье.

Непьющие "зумеры" начали пить

Как писал УНИАН, поколение Z, которое ранее отличалось более сдержанным отношением к алкоголю, постепенно увеличивает его потребление и по этому показателю приближается к старшим поколениям, свидетельствуют новые исследования.

Эксперты связывают эти изменения не столько с изменением мировоззрения, сколько с улучшением финансового положения зумеров по мере взросления и роста доходов. В то же время общая тенденция к более умеренному употреблению алкоголя сохраняется среди всех поколений, а потребители все чаще стремятся к меньшему количеству, но более "интересному" опыту.

