Если Украина падет, война не остановится, считает Мерц.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил войну России против Украины с событиями 1938 года. Тогда политика ряда государств поощрило нацистскую Германию под руководством Адольфа Гитлера в ее имперских амбициях.

Отмечается, что о российско-украинской войне политик вспомнил во время выступления на конференции его партии ХДС/ХСС. Он вспомнил о ситуации, в которой Франция и Великобритания заставили бывшую Чехословакию уступить Судетскую область.

Однако этого Гитлеру было мало – уже через несколько месяцев нацистская Германия оккупировала остальные территории страны.

"Это российская агрессивная война против Украины – и против Европы. И если Украина падет, война не остановится. Так же как и в 1938 году Судетской области было недостаточно. Путин не остановится", – акцентировал Фридрих Мерц.

Война в Украине: другие заявления политиков

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным и заявил, что достижение мира является не таким уж далеким. Он также отметил, что Черное море не следует рассматривать как поле битвы.

Между тем немецкий дипломат Вольфганг Ишингер заявил, что Европа в безопасности, пока украинские воины сдерживают российскую агрессию.

"Пока эта война ведется – решительно и мужественно – нашими украинскими друзьями, Европа в безопасности", – сказал он.

