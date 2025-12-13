Именно эта столица будет главной площадкой празднования 2026 года.

Остались считанные недели до празднования Нового года. Прежде всего, это означает, что времени для планирования новогодней ночи все меньше, поэтому сейчас самое время решить, где вы будете, когда часы пробьют полночь.

Издание Time Out пишет, что Новый год — один из немногих праздников, который отмечают почти все люди во всем мире. В крупных городах на всех континентах устраивают фейерверки, а в самых маленьких деревнях — уличные вечеринки, но не все празднования одинаковы.

Путешественница и писательница Дейна Камиллери Кларк провела 31 декабря в 10 разных европейских городах и назвала лучший их них для празднования Нового года - Мадрид.

Видео дня

Испанская столица серьезно относится к вечеринкам, и Новый год не исключение. Полночь - это "разминка", как говорит Кларк, перед ночной вечеринкой, которая продолжается до раннего утра. В качестве бонуса вы поучаствуете в обратном отсчете в 1 час ночи, чтобы отпраздновать то, что Канарские острова догоняют материковую Испанию. Отмечается, что это довольно-таки уникальный опыт.

Центр событий - Пуэрта-дель-Соль, но большинство ресторанов, баров и клубов по всему городу устраивают свои собственные вечеринки, которые можно посетить.

Но дело не только в веселье; есть несколько дорогих сердцу местных традиций, в которых вы сможете принять участие, если будете праздновать Новый год в Мадриде. К примеру, 12 счастливых виноградин - это вековая испанская традиция, когда люди едят по одной виноградине на каждый удар часов в полночь, чтобы привлечь удачу.

Берлин занял второе место в Европе по популярности для встречи 2026 года, а Милан - третье. Оба города имеют свой уникальный шарм.

Ранее УНИАН писал, куда свозить ребенка из Украины на Рождество в Европе.

Вас также могут заинтересовать новости: