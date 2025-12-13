Это решение должно обеспечить государство актуальными и точными данными.

Кабинет Министров Украины решил ввести автоматический воинский учет с 18 лет. Украинцы, которые находятся за границей, смогут оформить или обменять паспорт с постановкой на учет. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины в Telegram.

"Правительство приняло решение об автоматическом воинском учете граждан", - отметили в ведомстве.

В связи с этим в Минобороны отметили два важных момента. Во-первых, мужчины автоматически будут получать статус призывника, когда им исполняется 18 лет. Во-вторых, мужчины 18-60 лет за рубежом смогут оформлять или обменивать паспорт - с автоматической постановкой на учет.

Видео дня

"Решение уменьшает бюрократию для людей и обеспечивает государство актуальными и точными данными", - убеждены в оборонном ведомстве.

Военный учет в Украине

Как сообщал УНИАН, 8 декабря руководитель Главного управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой рассказал, что за нарушение воинского учета украинцы уплатили штрафов на сумму в 1 миллиард гривен. Эти средства направлены на нужды Вооруженных сил Украины.

С сентября 2025 года 17-летние юноши могут стать на воинский учет дистанционно, воспользовавшись функционалом мобильного приложения "Резерв+". При этом проходить военно-врачебную комиссию больше не обязательно. Вместе с тем старый вариант с личным визитом в ТЦК тоже остается в силе.

