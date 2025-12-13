Некоторые пригородные поезда временно не будут курсировать.

Из-за массированных обстрелов Одесской области российскими оккупационными войсками, на ближайшие дни вводят изменения в движении пригородных поездов.

Об этом информируют в "Укрзализныце". Так, 13 декабря временно не будет курсировать поезд №6406 Одесса-Главная – Колосовка.

В то же время 14 декабря не будут курсировать такие поезда:

Видео дня

№6401 Колосовка – Одесса-Главная,

№6253 Подольск – Одесса-Главная,

№6208 Одесса-Главная – Раздельная 1,

№6207 Раздельная 1 – Одесса-Главная.

При этом перевозчик отметил, что остаются альтернативные поезда. Речь о таких маршрутах:

№6408 Одесса-Главная – Колосовка,

№6403 Мариновская – Колосовка – Одесса-Главная,

№6255 Вапнярка – Подольск – Одесса-Главная,

№6270 Одесса-Застава-1 – Раздельная 1 – Подольск,

№6252 Одесса-Главная – Раздельная 1 – Вапнарка,

№6201 Раздельная 1 – Одесса-Главная,

№6255 Вапнярка – Раздельная 1 – Одесса-Главная.

"Укрзализныця" – другие новости

Ранее стало известно, что с 14 декабря "Укрзализныця" введет новый график движения поездов для региональных, пригородных и городских рейсов. Перевозчик запустит новые регулярные региональные маршруты на западе Украины.

Напомним, что несколько дней назад россияне нанесли удар по пассажирскому депо в Фастове Киевской области. Было уничтожено 27 вагонов электропоездов. Стоимость восстановления оценивается в около 400 миллионов гривень.

Вас также могут заинтересовать новости: