Украинские защитники проводят штурмовые рейды к югу от железной дороги в Покровске.

Российские захватчики потеряли наступательные темпы в Покровске. Силы обороны Украины продолжают контролировать северную часть города.

Об этом сообщил 7 Корпус Десантно-штурмовых войск в Telegram.

В частности, враг не в состоянии продавить украинскую оборону на севере Покровска и применяет пропагандистскую "ТВ-артиллерию".

"Пропагандисты в четвертый раз за последние полтора месяца объявили о захвате всего Покровска, пытаясь выдать желаемое за действительное. Единственный аргумент - фото и видео из центральной части города", - говорится в сообщении.

В то же время, как отмечают украинские защитники, противник не учел главного. "Эта информационная провокация работает только на тех, для кого телевизор - это еда. А Покровск - лишь незнакомое название на карте", - сказано в сообщении.

Реальная ситуация вокруг Покровска

"Силы обороны контролируют север Покровска. Здесь противник потерял темп и не действуют законы вражеской пропаганды", - отмечается в сообщении.

При этом, как отмечают украинские защитники, продолжаются активные наступательные действия для восстановления нашего контроля над каждым метром города.

"Бойцы 425-й отдельного штурмового полка "Скала" во взаимодействии с другими подразделениями в полосе обороны 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ проводят штурмовые рейды к югу от железной дороги. Наши военные шаг за шагом ликвидируют противника, сжигают вражеские тряпки и возвращают украинский флаг", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря штурмовики полка "Скала" подняли украинский флаг в центре Покровска. Украинские защитники продолжают защищать родную землю и не собираются отдавать захватчикам нашу территорию.

10 декабря оккупанты механизированными колоннами штурмовали Покровск, но наткнулись на ожесточенное сопротивление Сил обороны.

Недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с 15 ноября в результате украинских наступательных действий удалось взять под контроль около 13 км² территории в пределах Покровска (из общей площади города 29 км²). Наши бойцы продолжают удерживать северную часть города примерно по железнодорожному пути.

