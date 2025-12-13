Правильный выбор с самого начала сэкономит вам время, нервы и деньги.

Выбор телевизора в конце 2025-го года стал сложнее, чем когда-либо. Новые технологии экрана обещают сочную картинку, глубокий черный цвет и высокую контрастность, однако разница между OLED, QLED и Mini‑LED порой сбивает с толку.

Техноаналитик и редактор портала Pocket-lint рассказал, что важно знать, прежде чем тратить деньги на новый телевизор.

OLED – действующий чемпион, но не без недостатков

Уже некоторое время OLED является предпочтительным для киноманов и тех, кто готов идти на компромиссы ради лучшего изображения.

Видео дня

Главное преимущество OLED – технология подсветки. В отличие от других форматов, где фоновые подсветки освещают несколько пикселей одновременно, OLED позволяет включать и выключать каждый пиксель отдельно, создавая идеальный черный цвет. Это обеспечивает высокий контраст и точную цветопередачу, так как соседние пиксели не влияют друг на друга. Для полного погружения в HDR OLED остается лучшим вариантом.

Однако OLED имеет и недостатки. Во-первых, цена: новые модели обычно стартуют от $1,000, а топовые версии могут доходить до $2,000. Во-вторых, срок службы: их органические материалы деградируют быстрее, а длительное отображение статичных изображений может привести к выгоранию.

К тому же, OLED менее яркие, чем QLED и Mini‑LED, из-за чего для дневного просмотра предпочтительнее эти форматы.

QLED LCD – соотношение цены и качества

QLED использует нанокристаллы (квантовые точки), которые излучают различные цвета в зависимости от их текущего размера. Данная технология улучшает яркость и цветопередачу по сравнению с обычными LCD-панелями. По сути, QLED позволяет получить качественное изображение при умеренной цене: большие телевизоры доступны даже дешевле $500.

Серьезных недостатков в QLED LCD нет, но если вам нужен лучший контраст и цвет, лучше выбрать OLED или mini-LED. Дело в том, что зоны подсветки на QLED охватывают большие области, из-за чего им сложно или невозможно достичь настоящих черных оттенков. В большинстве случаев этого вы вряд ли заметите, но рядом с OLED тени на QLED LCD могут казаться темно-серыми, а не чёрными.

Также на бюджетных QLED могут отсутствовать топовые функции вроде высокой частоты обновления.

Mini‑LED – золотая середина

Мини-светодиодные телевизоры основаны на той же основной технологии, что и QLED и обычные LCD, но отличается размером и количеством зон подсветки – их тысячи вместо сотен. Это обеспечивает более глубокий контраст без переплаты за OLED. А в некоторых моделях разница с OLED практически незаметна.

Mini‑LED особенно хорош для ярких помещений: максимальная яркость может достигать 3,000–5,000 нит, что позволяет комфортно смотреть телевизор даже при прямом солнечном свете. Цвета становятся супер-яркими, а HDR-контент выглядит впечатляюще.

Несмотря на улучшения, Mini‑LED все еще может демонстрировать легкое засветление и ореолы вокруг ярких объектов, но обычный зритель этого не заметит.

Что выбрать: OLED, QLED или Mini‑LED

Если бюджет не ограничен, скорее всего, вы отдадите предпочтение OLED. Эти телевизоры предлагает непревзойденный контраст и цветопередачу, хотя срок службы и дневная яркость могут вызывать вопросы.

Для большинства же пользователей Mini‑LED – оптимальный выбор. В продаже уже есть достойные модели меньше чем за $500, а качественные варианты стоят $700–$1,000.

QLED обычно рассматривается как бюджетный вариант либо для больших размеров и интерьерных моделей вроде Samsung Frame, но даже тогда 65-дюймовый OLED с отличным HDR будет лучше 98-дюймового QLED, который не справится с ночными сценами.

Ранее специалисты рассказывали, как длина кабеля HDMI влияет на качество сигнала, и почему 8-15 метров считается "безопасным" диапазоном.

В то же время обозреватели не советуют покупать новый телевизор, если у него нет этих портов. Даже самый продвинутый Smart TV теряет половину возможностей, если у него отсутствуют правильные порты.

Вас также могут заинтересовать новости: