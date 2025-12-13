Графики отключений 14 декабря: когда не будет света в Украине в воскресенье

Украинские энергетики продолжают бороться с последствиями российских атак.

Графики почасовых отключений света в воскресенье, 14 декабря, будут действовать в большинстве регионов Украины.

По информации Укрэнерго, причина применения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на украинские энергообъекты.

Кроме того, в течении суток будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в Одессе и области ситуация со светом крайне сложная. После последних ударов россиян по энергообъектам местным жителям могут восстановить энергоснабжение к концу суток 16 декабря. Энергетики проводят ремонтные работы.

Российская атака 13 декабря - главные новости

В ночь на 13 декабря Россия нанесла ракетно-дроновой удар по Одессе и Одесской области. Начальник Одесской МВА Сергей Лысак уточнил, что в результате массированной атаки на Одессу обесточены объекты энергетической инфраструктуры. В большей части города отсутствует тепло- и водоснабжение.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что это была самая массированная атака на регион и, в частности, на областной центр с 24 февраля 2022 года.

В свою очередь министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что после ночного ракетно-дронового удара России по энергетике в Украине без электроснабжения остались более миллиона абонентов.

