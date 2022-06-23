В алтайском федеральном бункере президента России разрабатывали план практического ответа Литве на блокаду Калининграда. Ответ должен был быть такой, чтобы весь мир содрогнулся, НАТО окончательно развалилось, а Украина отдала хотя бы что-нибудь.

- В первую очередь необходимо напомнить, что Россия освободила Литву от коричневой чумы, - решительно сказал Лавров. - Вот с чем эта недострана приползла к нам проситься в Советский Союз? С Клайпедой и голой жопой? Пусть скажут Ленину спасибо, что он их вообще создал. Кроме того...

- П#здец! - пискнул новоиспеченный член партии "Единая Россия" Илюша Медведев. После изгнания из Америки он был несколько расстроен и подчас не выбирал выражений. - П#здец! П#здец!

Медведев посмотрел на сына с гордостью: Илюша умел одним словом выразить то, на что его отцу порой требовались бессонные ночи и три бутылки водки на один твит.

- ...Кроме того, - продолжал Лавров жестко, - вчера какой-то дурак убил Пьера Нарцисса - любимого певца Марии Захаровой, который, как известно, посвятил ей свою песню "Мария".

- "Мария, Мария, на водку аллергия"? - с сомнением пропел знаток шлягеров Медведев-старший. - Ну не знаю...

- Да, ей приходилось всю жизнь доказывать, что это не про нее, - терпеливо сказал Лавров. - Подчас с риском для здоровья. Но здесь важно другое - не литовские ли спецслужбы убрали Пьера и не из-за этого ли хита?

- Нет, - сказал Патрушев с кислой улыбкой. - Не литовские и не из-за этого.

- Только не говорите мне, что это из-за песни "Я - Шоколадный Заяц", - язвительно сказал Лавров. - Не могло же ГРУ получить задание ликвидировать Порошенко и перепутать... Хотя постойте...

Он с ужасом покосился на Шойгу.

- Зато вчера наши войска на украинском фронте нанесли высокоточный удар "Кинжалом" и убили сразу 50 генералов, - быстро сказал Шойгу.

- Чьих генералов? - еще более кисло спросил Патрушев.

- И что с того? - огрызнулся Шойгу. - Твои вон вообще Юру Шатунова завалили.

- П#здец! - воскликнул Илюша Медведев. - П#здец! П#здец!

- Уходят лучшие, - вздохнул Медведев-старший. - А за что Шатунова-то?

- А чтоб не горланил лишнего, - сухо сказал Патрушев и, достав из кармана записную книжку, зачитал: - "И снова седая дочь, и только ей доверяю я. Знаешь, седая дочь, ты все мои тайны"... Дальше читать?

- Нет! - воскликнули собравшиеся в один голос и испуганно посмотрели на Путина. Путин ответил им отсутствующим взглядом: он о чем-то напряженно думал.

- И ничего Катенька не седая, - неуверенно пробормотал Медведев. - И ни в какие преемницы ее Владим Владимыч не готовит... Ведь правда же?

Все снова посмотрели на Путина. Путин продолжал молчать. В бункере нарастала нервозность.

Чтобы разрядить обстановку, Лавров вытащил на середину комнаты моноколесо и загадочно сказал:

- Это будет наш ответ НАТО на блокаду Калининграда.

- Оно же квадратное, - удивился Шойгу.

- А какое ты хотел? Треугольное? - язвительно ответил Лавров. - Это моноколесо отечественной разработки в рамках импортозамещения, называется "Кругло, и точка". Это самое устойчивое колесо в мире, аналогов нет, Америка отстала от него на тридцать лет как минимум.

- Еще бы, - миролюбиво согласился Шойгу.

- Помните, как Байден позорно упал с велосипеда, вызвав волну презрения во всем мире, ха-ха-ха? - спросил Лавров. - А теперь представьте, что мы ставим Владим Владимыча на это самое устойчивое в мире моноколесо, голого по пояс, с удочкой, в ластах, и это мощнейшее видео разлетается по всему миру!

Медведев и сын торопливо вскочили из-за стола, раздели Путина по пояс, надели на него ласты и поставили на моноколесо. Путин покачнулся и молча упал лицом вниз.

- Поторопились, - поморщился Лавров. - И раздевать было пока необязательно.

- Вы разве не чувствуете, как здесь жарко? - возразил Медведев-старший.

- Кстати, да, - согласился Шойгу, вытирая лоб фуражкой Гитлера, позаимствованной им в Военном Храме в честь праздника 22 июня. - Вентиляция забилась, что ли.

Путин самостоятельно дошлепал ластами до стола и все так же молча уселся за него, не прекращая напряженно размышлять. Первым не выдержал Лавров.

- Владим Владимыч, - осторожно сказал он. - Позвольте полюбопытствовать, каково ваше мнение по поводу разработанного нами сегодня плана победы?

- Да я вот чего прикидываю, - сказал Путин задумчиво, - может, и для мочи отдельный чемоданчик себе завести?

Дверь в бункер с грохотом открылась, и в помещение ворвался потный Кадыров.

- Беда, беда, дон! - крикнул он с порога. - Украина атаковала нефтяные вышки в Черном море! СМИ сообщают, что пожар достиг скважины и проник внутрь, дон, дон!

- И что? - спросил Путин, прикидывая, оборудовать ли в чемоданчике горлышко пошире или просто использовать воронку.

- А то, что огонь сейчас ползет под землей к нашему бункеру! - догадался Лавров, вскакивая из-за стола. - Вот почему здесь так жарко!

- Нам п#здец! - воскликнул Илюша. - П#здец, пи...

- Да завали ты уже хайло, тварь тупая! - заорал Медведев-старший и дал ему ногой по зубам. - В кого ты только такой уродился, конченый.

Все бросились спасаться на поверхность. Через несколько секунд ожесточенной толкучки в дверях внутри бункера осталось стоять лишь самое устойчивое в мире моноколесо. Оно медленно плавилось.

...Все вздохнули с облегчением лишь выбравшись на свежий воздух. Сверху над ними летел беспилотник неизвестной конструкции.

- О, смотрите, беспилотник, ха-ха-ха! - сказал Медведев, снимая дрон на видео. - Ну, где ты там?

- Чё, украинский? - пошутил Лавров.

- Да нет, конечно, мы же в России, - испуганно ответил Шойгу, молниеносно прячась в складках местности. Он уже все понял.

- П#здец! - заорал Илюша. - Пиз...

Раздался хлопок.

Василий Рыбников