Известно, что у России нет потерь на фронте, а те 50 000, которые все-таки каким-то удивительным образом потерялись, погибли настолько супергеройски, что биндеровцы уже жалеют, что их убили. Однако нет предела совершенству витязей, вскормленных Владимиром Владимировичем Путиным, и с каждым днем это становится все заметнее и заметнее.

Напрасно некоторые удивлялись резиновой попе, которой Владимир Владимирович блеснул перед калининградскими детьми на очень открытом уроке 1 сентября: на самом деле спецподразделение "Резиновая Попа" в российской армии не только существует, но и успешно выполняет боевые задачи. Так, младший сержант означенной в/ч Белдымудей Абизянов, управляя гусеничным сбитнем, спасая своих товарищей, выводя из биндеровского окружения освобожденных беременных женщин Востока и библиотеку, обнаружив "Байрактар", после чего обнаружив еще два "Байрактара", а также обнаружив посреди поля почти новый унитаз, бросился к нему хохоча, и спружинившая от его задней части подлая ракета "Байрактара" уничтожила вражеский "Хаймарс"! Еще двумя ракетами, выпущенными под роковым углом к резиновым ягодицам сержанта Абизянова, было убито сто пятьдесят националистов и один иностранный наемник.

Добежав до унитаза, сержант Абизянов понял, что это деревянный муляж, который использовал как приманку биндеровский снайпер Мыкола, и пал смертью разочарованных, но подвиг его навечно остался в резиновых сердцах русских людей... Однако если о головокружительных спецоперациях отряда "Резиновая Попа" нам известно от самого Путина, то православный спецотряд "Резиновая Вагина" действовал под завесой секретности вплоть до того дня, когда его одноименный скрепный талисман был захвачен биндеровцами и выставлен на всеобщий глум.

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Жители молодых республик демонстрируют свои выдающиеся воинские качества еще на этапе призыва, - бегают так быстро, что редкий русский военком догонит, умело скрываются от загонщиков в складках городской местности, показывают чудеса паркура

Утратив свое главное сокровище, воины спецподразделения сплотились так сильно и глубоко, что часть пришлось срочно расформировывать, но святое место лучших суперсолдат Путина пустовало недолго. Уже через несколько дней российский президент открыто заявил, что русский витязь, конечно, не то чтобы совсем прям говно, но мобилизованные аватары из Лугандона спецоперируют гораздо лучше. "Сформированы два корпуса из местных жителей. Они воюют лучше профессиональных военных, - отметил Путин. - Они борются очень мужественно, храбро и результативно".

Разумеется, этими словами президент РФ вовсе не хотел сказать, что обычные исконно русские солдаты воюют очень трусливо, робко и без толку, - он просто констатировал очевидные факты. Ведь жители молодых республик демонстрируют свои выдающиеся воинские качества еще на этапе призыва, - бегают так быстро, что редкий русский военком догонит, умело скрываются от загонщиков в складках городской местности, показывают чудеса паркура, перевоплощения в старушек и маленьких небритых детей, словом, борются с могилизацией очень мужественно, храбро и результативно, - но, к сожалению, их запасы небесконечны, ведь не зря говорят, что жителя освобожденного Донбасса трудно поймать, легко потерять, и невозможно забыть о том, что уж если даже донецкие ханыги воюют лучше российской кадровой армии, то лучше нее будет вообще кто угодно. Бинго.

Почему, в конце концов, до сих пор не выкопаны и не брошены на прорыв Кобзон и Жириновский, это очень подбодрило бы ребят на передовой

Как только Владимир Владимирович разгадал этот запутанный ребус, набор суперсолдат в российскую армию нового типа пошел как по маслу! На спецоперационный фронт потянулись вереницы орденоносных зэков, бомжей и футбольных фанатов.

К сожалению, модернизации православного воинства пока недостает масштаба, - почему, к примеру, футбольным фанатам можно, а шахматных фанатов не приглашают? Если почетная воинская служба для лучших из лучших рекламируется в психоневрологических диспансерах, почему не охвачен тучный сегмент кожвендиспансеров, где, наконец, веселые циррозники? Где многочисленные русские космонавты с чудотворными иконами, отводящими "Хаймарсы"? Кто саботирует отправку на фронт уцелевших ветеранов вяликой отечественной войны, пусть уже отработают, наконец, свое "спасибо деду за победу", брехуны. Почему, в конце концов, до сих пор не выкопаны и не брошены на прорыв Кобзон и Жириновский, это очень подбодрило бы ребят на передовой; и вообще, почему бы соколиков, что биндеровцы за полгода перебили, не откопать и не прокрутить по второму разу? Гулять так гулять!

На все эти вопросы нет ответа, но скоро он, конечно, будет. Сегодня суперсолдаты нужны России, как никогда, а значит, она их получит, ура, за родину.

Василий Рыбников