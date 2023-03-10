Вскрылись новые детали масштабного нападения банды карателей киевской хунты Байдена на три самых демократических страны православного мира - Россию, Беларусь и Приднестровье. Счет детских смертей идет на миллионы. Америка заметает следы. За океаном принято решение о зверском убийстве независимого российского тележурналиста Соловьева Вовы.

Как известно, необиндеровская банда "Отряды Байдена" прославилась своей диавольской жестокостью еще во время расправы над мальчиком Федором, распятым ими в лифчике, чтобы не попал в православный рай, на околице села Сушаны, что на Брянщине (после нападения необиндерствующих молодчиков село переименовано в Новую Хатынь). Потом последовала попытка дерзкого подрыва автомобиля спонсора "Русской весны" Малофеева К., внебрачного отца философической подорвы Дарьи Дугиной, успевшего в последний миг выпрыгнуть из смертоносного "мерседеса" и закинуть вместо себя робота-сапера, который впоследствии нашел под днищем кулек из-под притульских пряников. В тот же день брачный отец Дарьи Дугиной Дугин заявил, что группой украинских живодеров руководит лично Байден, остро чувствующий опасность, исходящую от Малофеева.

Однако Байден понимал, что пока на свете есть лидер Приднестровья товарищ Красносельцев, точнее, кажется, Красносельский, власть его будет неполной. Байден позвонил в СБУ, СБУ сняла свою необиндеровскую банду с задания по убийству русского философа Газманова пустым конем по голове и срочно отправила ее в Приднестровье мочить товарища Новосельцева. В тот же день, а именно 9 марта, товарищ Старосельцев лично взял главаря этой банды с поличным, а к вечеру даже снял соответствующий художественный фильм и выложил его в "Ютуб".

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По команде из ЦРУ этот контент был, конечно, удален из-за многочисленных детских смертей в кадре, но даже от общеизвестных фактов зверств, планировавшихся украинскими байденонационалистами в Тирасполе, бросает в дрожь. Теракт планировалось осуществить путем подрыва машины с детьми возле школы и детских магазинов. Следствие установило, что украинская бомба была начинена не только маленькими железными бандурами в форме нацистской трембиты, но и мертвыми русскоязычными детьми, которыми при взрыве должно было посечь всех остальных детей. Пойманный товарищем Сельцевым член банды СБУ оказался, ко всему прочему, сутенером, промышлявшим детской проституцией. Это он тоже делал по указке Байдена, что, мягко говоря, давно уже никого не удивляет. "СБУ - это лишь исполнители, - пишет российская пресса. - Одной Украине такое не по силам, за терактом стоят США".

Мировая напряженность нарастает. Одновременно с убийством товарища Сельскосельского появляется информация о том, что банда украинских нацистов планирует грандиозный теракт на границе Украины и Беларуси. Скорее всего, злоумышленники планируют взорвать "Южный бульбопоток" - излюбленное место прогулок беларусских детей. "Отряды Байдена" ожидают, что на место преступления, привлеченный пикантным запахом крови, примчится знаменитый русский журналист Владимир Соловьев. Заманив доверчивого международника на телемост, украинские террористы планируют жестоко убить его, предварительно показав бедняге фотографию, как Зеленский резвится на арестованной даче Соловьева на озере Комо...

В финале человеконенавистнического замысла Байдена Украина наносит ракетный удар по Тбилиси. "С Грузией никто цацкаться не будет и войска туда посылать не будет, - заявляет коллега Соловьева Маргарита Симоньян. - Просто шарахнут сразу по Тбилиси, особо не разбирая, - хотя бы потому, что не до сантиментов сейчас, а в Тбилиси нет Киево-Печерской лавры. Российская Федерация никогда не была "Тбилисской Русью".

Кто шарахнет? Ну, понятно, что Украина, кто ж еще. Не Россия же, в самом-то деле. Россия ко всем этим событиям вообще никакого отношения не имеет. На нее саму напали.

Василий Рыбников