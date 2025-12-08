Рассказываем, когда колядуют в Украине 2026, а также в какие даты нужно идти щедровать и посевать.

Когда идти колядовать, щедровать или посевать в 2025-2026 году, зависит от того, какого календаря придерживаться - нового или старого. Эти древние обычаи тесно переплетены с зимними праздниками, которые после перехода украинской церкви на новый стиль сменили свои привычные сроки. Но вот сами традиции остались неизменными: колоритные колядки звучат так же радостно, щедровальники разносят по домам добрые пожелания, а посевальники - надежду на урожайный год. Рассказываем, когда колядуют, щедруют и посевают в Украине по новому и по старому стилю.

Когда колядуют в Украине в 2026 году

С давних времен в Украине из поколения в поколение передаются традиции зимних обрядов - колядования, щедрования и посевания. У этих древних ритуалов одна цель: принести в каждый дом благополучие, достаток, щедрый урожай и Божью милость. Со временем эти традиции стали не только важной частью культуры, но и любимым развлечением, особенно у детей. Ведь колядки, щедривки и посевания - это еще и праздничные подарки и угощения.

Согласно церковной традиции колядки начинают звучать в храмах еще с 20 ноября, предпразднства Введения во храм Пресвятой Богородицы по новому стилю. В народе же праздничные колядки начинаются с праздника святого Николая. Но повсеместно звучат рождественские колядки в канун Рождества и на Рождество Христово. Услышать в своем доме колядку в это время - это знак добра, достатка, милости Божьей.

Так как церковь в Украине перешла на новый календарь, то даты Рождества, а значит и колядок по новому стилю сдвинулись на 13 дней раньше. Традиционно колядуют утром на Рождество, но в некоторых регионах - накануне:

по новому календарю колядуют - вечером 24 декабря 2025, в Сочельник, а также 25 декабря на Рождество;

2025, в Сочельник, а также на Рождество; по старому - вечером 6 января и 7 января 2026 года.

Обычно первыми идут колядовать дети, следом - взрослые. Колядники носят с собой звезду, возвещая о рождении Христа и желая хозяевам дома здоровья, счастливого года и щедрого урожая.

Когда щедровать в 2026-м

Даты, когда щедруют в Украине, также различаются по новому и старому стилю. Традиционно идут щедровать на праздник святой Маланки, или Щедрый вечер:

по новому календарю - 31 декабря 2025;

2025; по старому - 13 января 2026.

Кстати, щедривников, как и колядников, обязательно нужно впустить в дом - если этого не сделать, то хозяину грозят убытки и бедность.

По традиции щедровать идут дети и девушки, но иногда ходят и парни.

Когда посевают в Украине 2026

Этот обычай приходится на праздник святого Василя. Традиционно засевать ходят мальчики и парни, ведь согласно поверью, в дом в этот день должен первым зайти мужчина - это к удаче и изобилию на весь год. Посевальники должны до полудня обойти дома, осыпать их зерном и пожелать добра:

дата, когда посевают в Украине по новому стилю - 1 января 2026;

2026; по старому - 14 января 2026, на Старый Новый год.

В ответ хозяева угощают гостей и одаривают небольшими деньгами. Зерно, разбросанное по полу, считается сильным оберегом и остается лежать до заката.

