В алтайском федеральном бункере Владимира Путина царила атмосфера импортозамещения: праздновали открытие исконно русской сети ресторанов гиперзвукового питания "Вкусно и точка", аналогов которой не было во всем мире. Крайне довольный этой победой Шойгу надвигался на Путина с подносом, на котором лежал Русский сырбургер.

- Кушать здесь будете или с собой? - галантно спросил он.

- С собой, - ответил Путин.

- Упаковку для с собой пока импортозаместить не удалось, - сказал Шойгу. - Кушайте здесь.

- А ты кто такой, чтобы командовать? - взвился Медведев. - Ягель с глазами! Раскомандовался тут. Ты знаешь, что в этих макдональдсах сплошные канцерогены? От них Владим Владимыч может заболеть раком, и точка!

- Раком и точка? - задумчиво повторил Лавров. - Хорошее название для какого-нибудь нового импортозамещения, автомобилей там, допустим, или...

- Да для всего, - весело сказал Путин и, взяв с подноса Шойгу Русский сырбургер, отъел от него большой кусок. Лицо его тут же позеленело и страдальчески исказилось, в животе заурчало, на лбу выступил холодный пот.

- Говядину пока импортозаместить не удалось, - признался Шойгу. - Это зрелая собачатина, я на войне, знаете ли, пристрастился, теперь за уши не оттянешь.

- Отравили? - с надеждой спросил Кадыров.

- Не дождутся, - сказал Путин и стремительно выбежал в туалет.

Преемники проводили его разочарованными взглядами.

- Хоть бы там в кому еще не впал, а то пишут про эту кому всякое, - с беспокойством сказал Лавров. - Из чего сырбургер-то был? Говядина свежая?

- Говядину пока импортозаместить не удалось, - признался Шойгу. - Это зрелая собачатина, я на войне, знаете ли, пристрастился, теперь за уши не оттянешь. И вот, верите ли, господа, подхожу я сегодня к бункеру, а там пожилая такса...

- Кто еще раз, дон, назовет пожилой таксой нашего верховного говнокомандующего, дон... - угрожающе начал Кадыров, но тут из туалета раздался дикий крик Путина.

- Украли! - кричал Путин. - Чемодан секретный украли!

- Ядерный? - испуганно выдохнул Медведев.

- Нет, - раздраженно сказал Путин, выходя из туалета, так в него почему-то и не сходив. - Я же сказал - секретный! Что не ясно? Опять нажрался, коршун плюшевый?

- Я просто хочу, чтобы они все сдохли, - набычился Медведев. - Ублюдки и выродки! Я их ненавижу! Я б их расстрелял! И пока я жив, я буду делать все, чтобы...

- А ты тему-то не переводи, алкашок, - вкрадчиво отозвался Патрушев, до сих пор молчавший в углу бункера со зловещим видом. - Не ты ли у Владим Владимыча секретный чемоданчик-то попятил?

- Взять что-то нетрудно, - заметил Шойгу, думая о чем-то своем. - Трудно удержать.

- Я? - возмутился Медведев. - Да я все это время читал сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ с оплатой поставок через два года. Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?! Я и карту с собой взял. Показать вам, откуда на Беларусь готовилось нападение?

- Хватит тут нам зубы заговаривать, низкорослый шайтан, - сказал Кадыров. - Немедленно говори, дон, куда ты девал секретный чемоданчик. Не видишь, что ли, что без него наш верховный говнокомандующий в туалет сходить не может, дон!

- Что же в нем такого, в том чемоданчике? - растерянно сказал Медведев. - Неужели Владим Владимыч в него...

- Молчать! - страшным шепотом зашипел Путин, опасаясь кричать громко, чтобы не утратить контроль над нижней половиной тела. - Кто взял чемоданчик? Признавайтесь немедленно, я долго терпеть не буду.

- Взять что-то нетрудно, - заметил Шойгу, думая о чем-то своем. - Трудно удержать.

- Да ты и взять-то ни хрена не умеешь, - остроумно подколол его Медведев.

- Вот! - сказал Шойгу со значением. - Меня, значит, вычеркиваем.

- Давайте побыстрее уже, - страдальчески скривился Путин, бросая алчные взгляды в сторону туалета.

- Не беспокойтесь, Владим Владимыч, сейчас все найдем, - бодро сказал Патрушев. - У нас остались только два подозреваемых - Лавров и Медведев.

- А я-то тут при чем? - забеспокоился Лавров. - Меня самого на той неделе в Сербии чуть британцы не украли, целый план разработали, сволочи, даже небо надо мной закрыли, так я по суше от них ушел.

- А у меня алиби, - с отчаяньем в голосе сказал Медведев. - Видели, на Украине продавали миску, из которой ел пес Патрон? Так вот, я ее купил и весь день из нее сегодня щи лаптем хлебал. Преувлекательнейшее занятие, доложу я вам. Вкусно и точка.

- А между тем, чемоданчик все еще здесь, - настаивал Путин, - я его чую.

- Еще бы, - мрачно буркнул Лавров. - Все чуют.

Мало-помалу все стали поглядывать на Патрушева. Патрушев поерзал, понял, что пора разрядить обстановку, достал телефон и сказал:

- Заходи, киса.

Двери бункера открылись, и в помещение вошла знаменитая российская порноактриса Лола Тейлор.

- Караул! - невнятно пробулькал Путин откуда-то из-под Лолы. - Я ничего не вижу! Кажется, у меня глазной рак...

- Привет, мальчики, - радостно сказала она и, вихляя бедрами, пошла на Путина. - Как известно, на днях я предложила дать Зеленскому, чтобы он прекратил войну, однако он почему-то не взял.

- Но наша Лола не привыкла отступать... - поддакнул Патрушев с хитрой улыбкой.

- ...И тогда украинская нацистская порноактриса Адель Асанти посоветовала мне сесть своим влагалищем Владим Владимычу на лицо! - победно закончила Лола и бросилась вперед.

- Отойди от меня, дура! - пискнул Путин, но было поздно.

- Караул! - невнятно пробулькал Путин откуда-то из-под Лолы. - Я ничего не вижу! Кажется, у меня глазной рак...

Пользуясь суматохой, Патрушев осторожно поднялся, вытащил из-под стола секретный чемоданчик и на цыпочках пошел к выходу, но тут его заметил Медведев и с криком "Держи вора!" бросился отнимать у начальника краденое, сгорая от любопытства. Секунду спустя к Патрушеву и Медведеву присоединились остальные кандидаты в преемники. Каждый из них понимал: кто владеет секретным чемоданчиком Путина, тот владеет Россией.

Завязалась безобразная драка, в ходе которой чемодан раскрылся, и из него на претендентов выплеснулось секретное содержимое. Барахтаясь в сакральной жиже, участники свалки внезапно заметили, что накрытый Лолой Путин больше не подает признаков жизни.

- Кажется, Владим Владимыч впали в кому, - тяжело дыша, констатировал Лавров.

Так Путин впал в кому.

Василий Рыбников