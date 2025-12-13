Главное, говорит Роджер Фингас, не выбрасывать испорченную батарею в общий мусор.

Вздутый аккумулятор у смартфона - одна из тех вещей, которые выглядят пугающе даже для людей, далеких от техники. Паниковать не нужно, но и игнорировать такую ситуацию точно нельзя. Известный техножурналист Роджер Фингас объяснил, почему такое происходит и что делать, если аккумулятор всё же испортился.

Почему аккумулятор вздувается

В современных смартфонах используются литий-ионные или литий-полимерные батареи. У них внутри слои металла и пластика, свернутые в рулон, пропитанные химией и запаянные в герметичный алюминиевый пакет. Внутри находится электролит, без которого батарея не работает.

Во время каждого цикла зарядки и разрядки часть электролита постепенно разлагается с образованием газа, это нормальный процесс старения батареи. Но когда газа становится слишком много, герметичный пакет раздувается, а сама батарея теряет способность нормально отдавать энергию.

Видео дня

Основных причин ускоренного вздутия несколько.

Первая - перезаряд. Сегодня смартфоны умеют останавливать зарядку на 100%, а нормальные зарядные устройства имеют защиту. Такое возможно разве что при использовании откровенно бракованных или опасных аксессуаров.

Вторая - перегрев. Телефон неизбежно нагревается, но если внутренняя температура приближается к критическим значениям, около 90 градусов, химические процессы внутри батареи ускоряются в разы. Обычно система сама отключает устройство раньше, но постоянный перегрев - плохой сценарий.

Третья - глубокий разряд на долгое время. Если телефон пролежал разряженным до нуля месяцами или даже годами, внутри батареи могут начаться необратимые процессы с образованием газа. Это частая проблема старых, забытых устройств.

Четвёртая и самая опасная причина - физическое повреждение. Удары, сильное давление или прокол могут вызвать короткое замыкание между слоями батареи. В этом случае вздутие - не худший исход, возможны возгорание или взрыв с выделением токсичных веществ.

Как снизить риск вздутия аккумулятора

Хорошая новость в том, что вздутие - явление редкое. Большинство людей никогда с ним не столкнутся, но базовая осторожность всё же не помешает.

Самое важное - не перегревать устройство. Не оставляйте телефон под прямыми солнечными лучами, особенно в машине. Если смартфон стал настолько горячим, что его неприятно держать в руке, лучше дать ему остыть или выключить.

Для зарядки стоит использовать сертифицированные кабели и адаптеры. Бренд тут вторичен, главное адекватное качество.

Отдельный момент - хранение старых телефонов. Если вы из тех, кто складывает гаджеты "на всякий случай", лучше не оставлять их полностью разряженными. Оптимально зарядить устройство примерно до 70-80%, полностью выключить и хранить в сухом прохладном месте. Раз в несколько месяцев стоит проверять уровень заряда и при необходимости подзаряжать.

Что делать, если аккумулятор уже вздулся

Не трогайте его голыми руками, от контакта с влагой литий может вспыхнуть, лучше аккуратно переместить устройство на негорючую поверхность: бетон, асфальт, плитку, желательно на улице. На всякий случай рядом должно быть средство для тушения - огнетушитель, песок.

Если активной угрозы нет, первым делом выключите устройство. После этого есть два варианта: отнести телефон специалистам или попытаться извлечь батарею самостоятельно. Самый безопасный путь - сервисный центр или пункт утилизации электроники. Современные смартфоны не рассчитаны на быструю замену аккумулятора, и без опыта риск только выше.

Если всё же решите действовать сами, потребуется защита в виде перчаток, очков, пластиковых инструментом и негорючей ёмкости для батареи. Металлические предметы и силовые действия тут плохая идея. Извлечённый аккумулятор нужно отнести в пункт приёма электронных отходов.

И главное правило - никогда не выбрасывайте вздувшийся аккумулятор в обычный мусор и не отправляйте устройство по почте. Это реальная угроза пожара и опасность для других людей.

Ранее эксперты назвали, сколько оперативной памяти нужно смартфону в 2025 году. Если еще 10 лет назад смартфоны прекрасно работал всего с 1 или 2 ГБ ОЗУ, то сейчас 6 ГБ уже может не хватать в некоторых сценариях.

Вас также могут заинтересовать новости: