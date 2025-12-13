Стубб планировал посетить Соединенные Штаты в понедельник и вторник.

Президент Финляндии Александр Стубб отменит свою поездку в США из-за "критической ситуации" в Украине, пишет финское издание Yle.

Отмечается, что Стубб планировал посетить Соединенные Штаты в понедельник и вторник. Он должен был принять участие в презентации нового финского флота многоцелевых истребителей F-35A в Форт-Уорте, штат Техас, и в открытии финского консульства в Хьюстоне.

Однако финский президент изменил планы и вместо этого примет участие в европейских дискуссиях по мирному процессу на Украине.

"В понедельник он присоединится к переговорам в Берлине по мирному урегулированию вопроса об Украине. В конференции также примут участие "несколько других глав государств и правительств европейских стран, а также высокопоставленные представители ЕС и НАТО", — сообщила в пятницу его канцелярия.

Мирные переговоры в Берлине

В пятницу пресс-служба немецкого правительства сообщила, что канцлер Фридрих Мерц встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник, чтобы обсудить текущее состояние мирных переговоров в Украине. Ожидается, что к переговорам присоединятся европейские лидеры и представители Европейского Союза и НАТО.

Впоследствии СМИ сообщили, что на встречу также прибудут спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

