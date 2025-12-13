Составлен топ-12 брендов телевизоров по степени удовлетворенности клиентов

Этот список поможет выбрать оптимальный телевизор как для дома, так и для развлечений.

Еще недавно телевизоры были громоздкими устройствами с минимальным набором функций, но теперь смарт-телевизоры стали стандартом. Поскольку для большинства покупка телевизора – это долгосрочная инвестиция, перед выбором важно учитывать ключевые параметры: диагональ экрана, разрешение, тип матрицы, умные функции и экосистему бренда.

Чтобы упростить выбор, эксперты BGR опубликовали рейтинг 12 лучших брендов Smart TV по уровню удовлетворенности пользователей, оценив качество картинки, умные функции, инновации и соотношение цены и возможностей.

5. Vizio

Один из ведущих брендов недорогих телевизоров, предлагающих стабильное качество 4K-изображения по доступной цене. Особенно пользователи хвалят Vizio 4K TV (V4K55M-0801). Это многофункциональная 55-дюймовая модель со звуком Dolby Atmos и поддержкой 120 кадров по цене 300 долларов.

При этом Smart TV-платформа Vizio нельзя назвать самой продвинутой на рынке, а обновления выходят реже, чем у лидеров рейтинга. Тем не менее бренд остается популярным выбором для тех, кто ищет недорогой телевизор для повседневного использования, стриминговых сервисов и игр.

4. Hisense

Четвертое место досталось Hisense, который укрепил свои позиции благодаря удачному сочетанию ценника и современных технологий, предлагая продвинутые функции даже в среднем сегменте. Многие обозреватели по итогам 2024 года назвали Hisense U8N лучшим телевизором среднего ценового класса

Хотя телевизоры Hisense не дотягивают до уровня премиальных конкурентов, таких как Samsung и LG, они предлагают качественные дисплеи, хорошую цветопередачу, мощный звук и удивительно хорошую производительность в играх. Однако, у телевизоров Hisense также больше багов и проблем с контролем качества.

3. Sony

На третьей строчке в рейтинге удовлетворенности клиентов расположилась Sony, сделавшая ставку на премиальное качество картинки и звука – японский бренд ценят за мощные процессоры обработки картинки и хорошую оптимизацию под игровые консоли.

Главным недостатком остается высокая цена и ограниченный выбор бюджетных вариантов, однако покупатели готовы платить больше за стабильность, качество и репутацию бренда.

2. LG

LG заняла второе место в рейтинге и по праву считается лидером в сегменте OLED-телевизоров. Производитель уже много лет задает стандарты качества изображения, предлагая яркую, сочную картинку, превосходную обработку движений, мощные игровые функции и интуитивно понятную платформу webOS

Среди моделей LG особенно выделяются устройства C4 и C5: C4 считается универсальным лучшим телевизором, а C5 – одним из лучших премиальных OLED.

1. Samsung

Samsung возглавил рейтинг лучших брендов Smart TV, получив наивысшие оценки по уровню удовлетворенности пользователей. Южнокорейский бренд предлагает один из самых широких ассортиментов телевизоров на рынке: от бюджетных 4K-моделей до флагманских Neo QLED и 8K.

Многие ведущие техноиздания называют Samsung S95F лучшим телевизором на рынке с кристально чистым изображением. Модель отлично справляется с подавлением бликов, делая ее идеальным выбором для любых помещений, включая светлые комнаты.

В рейтинг также вошли:

6. TCL — популярные бюджетные модели с хорошей картинкой.

— популярные бюджетные модели с хорошей картинкой. 7. Panasonic — надёжные ТВ без ярких инноваций.

— надёжные ТВ без ярких инноваций. 8. Philips — фирменная подсветка Ambilight, но ограниченная экосистема.

— фирменная подсветка Ambilight, но ограниченная экосистема. 9. Toshiba — базовые Smart TV.

— базовые Smart TV. 10. Roku — простота и минимализм.

— простота и минимализм. 11. Amazon (Fire TV) — тесная интеграция с сервисами Amazon.

— тесная интеграция с сервисами Amazon. 12. Insignia — самые доступные модели с базовыми функциями.

