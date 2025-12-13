Если вы обладаете хорошей способностью концентрировать внимание, то решить головоломку вам будет несложно.

Головоломка, которую предлагаем вам решить, стала особенно вирусной в социальной сети TikTok, где ее опубликовал один из пользователей. В ней нужно исправить неправильное равенство, переложив одну спичку в другое место.

Задание, вероятно, может быть немного сложным для многих из вас, но если вы сможете сосредоточитесь, и к тому же обладаете определенными математическими способностями, то сможете найти правильный ответ.

Такие задачки развивают внимание, аналитические способности, улучшают вашу способность концентрироваться. Приятный бонус - удовольствие, которое вы получите, когда решите головоломку. Это значит, что ваши время и усилия потрачены не зря.

Итак, предлагаем вам неправильное равенство 19 - 5 = 7, составленное из 19 спичек. Вы должны переместить одну спичку, чтобы равенство стало правильным. Обратите внимание, что поиск ответа ограничен временем - у вас есть всего 9 секунд. И не расстраивайтесь, если решить головоломку вам не удалось.

Вы нашли правильный ответ? Если да, то это просто замечательно: у вас прекрасные аналитические способности. Если нет - можете вернуться и поискать еще решение. Правильный ответ - ниже.

Как видим, левую верхнюю спичку с цифры 9 нужно перенести на цифру 5, чтобы она превратилась в 6. И тогда получим правильное равенство: 13 - 6 = 7.

