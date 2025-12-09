Всеми любимая шарлотка - идеальный вариант домашнего десерта. Когда хочется чего-то сладкого, а дома только яблоки и мука, то ничего лучше не придумать. Выпечка славится простотой приготовления, поэтому справятся даже те, кто никогда не работал с духовкой.
Мы рассказали, как готовится шарлотка с яблоками - простой рецепт на каждый день понравится всем. Тесто замешивается за несколько минут, а само блюдо сметают до последней крошки.
Простая шарлотка с яблоками - классический рецепт
Это наиболее быстрый вариант блюда. Самая вкусная шарлотка с яблоками готовится из кислых фруктов. Рекомендуется использовать сорта "Симиренко" или "Гренни Смит".
Вам понадобятся такие продукты:
- 4 крупных яблока или 5 средних;
- 4 яйца;
- 250 граммов муки;
- 250 граммов сахара;
- щепотка корицы;
- сахарная пудра для подачи.
Яйца взбить с помощью венчика или миксера, постепенно всыпая сахар. Должна получиться пышная светлая масса. Просеять муку и частями вмешать в яичную смесь. Перемешать тесто до однородности.
Яблоки помыть и нарезать средними кусочками. Форму для выпекания застелить пергаментом, либо смазать сливочным маслом. На дно выложить фрукты, посыпать корицей и на них вылить тесто. Аккуратно перемешать массу лопаткой.
После этого запекается шарлотка с яблоками - рецепт в духовке предполагает приготовление при 180° в течение 40 минут. В мультиварке десерт готовят 50 минут в режиме "Выпечка". Готовый пирог аккуратно достаньте из формы, остудите и посыпьте пудрой.
Если вам наскучила обычная шарлотка - рецепт можно дополнить лимонной цедрой, изюмом или другими добавками по вкусу. А при подаче полить сгущенкой или сметаной.