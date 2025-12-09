Восхитительная шарлотка - идеальный десерт с минимумом усилий.

Всеми любимая шарлотка - идеальный вариант домашнего десерта. Когда хочется чего-то сладкого, а дома только яблоки и мука, то ничего лучше не придумать. Выпечка славится простотой приготовления, поэтому справятся даже те, кто никогда не работал с духовкой.

Мы рассказали, как готовится шарлотка с яблоками - простой рецепт на каждый день понравится всем. Тесто замешивается за несколько минут, а само блюдо сметают до последней крошки.

Простая шарлотка с яблоками - классический рецепт

Это наиболее быстрый вариант блюда. Самая вкусная шарлотка с яблоками готовится из кислых фруктов. Рекомендуется использовать сорта "Симиренко" или "Гренни Смит".

Вам понадобятся такие продукты:

4 крупных яблока или 5 средних;

4 яйца;

250 граммов муки;

250 граммов сахара;

щепотка корицы;

сахарная пудра для подачи.

Яйца взбить с помощью венчика или миксера, постепенно всыпая сахар. Должна получиться пышная светлая масса. Просеять муку и частями вмешать в яичную смесь. Перемешать тесто до однородности.

Яблоки помыть и нарезать средними кусочками. Форму для выпекания застелить пергаментом, либо смазать сливочным маслом. На дно выложить фрукты, посыпать корицей и на них вылить тесто. Аккуратно перемешать массу лопаткой.

После этого запекается шарлотка с яблоками - рецепт в духовке предполагает приготовление при 180° в течение 40 минут. В мультиварке десерт готовят 50 минут в режиме "Выпечка". Готовый пирог аккуратно достаньте из формы, остудите и посыпьте пудрой.

Если вам наскучила обычная шарлотка - рецепт можно дополнить лимонной цедрой, изюмом или другими добавками по вкусу. А при подаче полить сгущенкой или сметаной.

