По словам нардепа, уже проведена коммуникация с представителями стриминговых платформ.

В Украине разрабатывают механизм блокировки российских исполнителей на музыкальных стримингах для украинских пользователей. Об этом рассказал председатель подкомитета по вопросам музыкальной индустрии комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики , президент Всеукраинской ассоциации музыкальных событий "UAME" Александр Санченко в комментарии для "Интерфакс-Украина".

Может ли Украина добиться запрета

"Мы сделали открытую Google-форму и обратились к музыкальным медиа с призывом помочь информационно. Туда добавили перечень исполнителей и подали в Службу безопасности Украины, а они или Минкульт подают в СНБО. Часть уже вынесена, часть в процессе", - сказал он.

Санченко отметил, что уже проведена коммуникация с представителями стриминговых платформ, чтобы услышать их мнение, как можно добиться подобного запрета.

Видео дня

"Они нам фактически сказали, что есть два варианта: вы либо законом принимаете, что, например, по языковому признаку нужно запрещать, тогда мы будем реагировать; или у вас есть санкции СНБО по конкретным артистам и вы обращаетесь, что вы хотите заблокировать по геолокации, чтобы они не выдавались в Украине, или удалить, если это имеет отношение к терроризму или тому подобному", - поделился нардеп.

По словам Санченко, первый вариант не подходит с точки зрения евроинтеграции Украины. Он подчеркнул, что сейчас в Офисе президента и профильном подкомитете парламента идет работа над тем, чтобы решение СНБО появилось быстрее.

"Чтобы они обратились к стримингам, смотрите: уже есть около 120 артистов, которые получили ограничительные меры от СНБО, чтобы платформы приняли решение о блокировке", - добавил нардеп.

Будут ли "белые списки" для некоторых российских исполнителей

Также Санченко не исключает появление "белых списков" для российских исполнителей, которые публично осуждают российскую агрессию. Тем не менее, пока в подобные списки не был внесен ни один российский артист.

"Еще в прошлом законодательстве мы предусматривали "белые списки", там есть процедура, пока ноль артистов в тех списках. Это означает, что этот артист публично пишет в СБУ, что осуждает российскую агрессию, и далее принимается решение, что мы его можем оставлять в медийном поле. Мы сделали такой жест несколько лет назад, потому что думали, что это будет побуждать их выходить с такой позицией, что нам было важно информационно, но никто не подался", - сказал он.

Санченко заявил, что к марту 2026 года станет ясно, все ли популярные стриминговые платформы откликнутся на призыв Украины.

Петиция о запрете российской музыки на стримингах для украинцев - что известно

В феврале 2025 года известные певцы и общественные деятели публично выразили возмущение из-за присутствия пяти треков российского рэпера MORGENSHTERN в топ-10 музыкальных чартов Украины на платформах Apple Music и Spotify. На фоне этих новостей Алекснадр Леоненко создал петицию на сайте Кабмина, чтобы закрепить на государственном уровне запрет такой музыкальной продукции в Украине.

Ранее Министерство культуры и стратегических коммуникаций предоставило ответ автору петиции о запрете прослушивания российской музыки. В ответе было сказано, что петицию рассмотрит Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

В ответе Минкульта говорится, что Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания должен предоставить ответ автору петиции "в определенный законодательством срок".

Вас также могут заинтересовать новости: