Турецкий лидер считает, что даже ограниченное перемирие, в рамках которого будут остановлены удары по энергетическим объектам, может принести выгоду как Украине, так и России.

Президент Турции Реджеп Эрдоган считает, что достижение мира не является очень далеким. Как сообщает Reuters, об этом турецкий президент заявил после возвращения со встречи с инициатором войны Владимиром Путиным.

В частности, Эрдоган выразил надежду обсудить тему мирного плана между Украиной и Россией с президентом США Дональдом Трампом. В то же время, турецкий лидер добавил, что "мир не так далек".

Как сообщили в офисе президента Турции, Эрдоган 12 декабря встретился с Путиным в Туркменистане. Они дали оценку "всесторонним мирным усилиям" по прекращению войны.

В этой связи, Турция вновь подтвердила свою готовность поддержать мирные усилия.

"После этой встречи с Путиным, мы также надеемся получить возможность обсудить мирный план с президентом США Трампом. Мир не так далек. Мы это видим", - заявил Эрдоган.

В пятницу Эрдоган сообщил Путину, что ограниченный режим прекращения огня в войне, особенно сосредоточенный на энергетических объектах и портах, может быть выгодным.

"Черное море не следует рассматривать как поле битвы. Такая ситуация только навредит России и Украине. Все нуждаются в безопасном судоходстве в Черном море. Это должно быть обеспечено", - заявил отдельно президент Турции.

"Мирный план" США - последние новости

Напомним, что по данным Axios, администрация Дональда Трампа готова предоставить Украине гарантии на основе статьи 5 НАТО, которые будут одобрены Конгрессом и будут иметь обязательную юридическую силу. В то же время, США хотят от Украины отказа от той части Донетчины, которую российские захватчики не могут оккупировать силой.

По данным Bloomberg, в Европе видят в американском проекте мирного плана "троянского коня". В частности, Россия может использовать этот план для подготовки нового вторжения.

Трамп недавно заявил о "значительном прогрессе" в усилиях по поиску путей к миру и что "скоро станет известно", сможет ли американский мирный план работать.

