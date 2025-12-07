Узнайте, какой маникюр будет модным и привлечет удачу на этот Новый год.

С приближением Нового года модницы задумываются, как украсить ногти к празднику. Хороший маникюр станет не только стильным дополнением к образу, но также может привлечь удачу в вашу жизнь. Ведь с помощью правильного дизайна можно задобрить символ года.

Какой маникюр сделать на Новый год 2026

Грядущий 2026 год будет годом Красной Огненной Лошади по китайскому гороскопу. Это активный, подвижный и страстный знак. Он ценит решительность, силу и эмоциональность, поэтому одобрит смелые дизайны ногтей.

Красный маникюр

Любительницы алых ногтей будут в восторге. Если вы задумываетесь, какого цвета маникюр на Новый год 2026 лучше всего сделать, то закупитесь красными, бордовыми, оранжевыми и другими теплыми оттенками лака. Любой дизайн, сделанный в этом цвете, привлечет удачу в новогоднюю ночь.

Омбре

Техника предполагает нанесение темного оттенка на основание ногтя и плавный переход к светлому. Это требует определенного уровня мастерства, поэтому результат всегда впечатляет. В 2025 года градиентный дизайн считается очень трендовым, и не потеряет своей актуальности к следующему году.

Цветной френч

Идеальный вариант для поклонниц классики. Френч никогда не устареет и знаком каждому мастеру. Но в этом дизайне мы не оставляем край ногтя белым, а окрашиваем в яркие цвета. Получается прекрасный нежный маникюр на Новый год со стильной изюминкой.

Геометрические узоры

Геометрический маникюр никогда не выходит из моды, но в начале 2026 года самым актуальным будет дизайн с неправильными, ассиметричными узорами. Это отражает эмоциональность Лошади.

Черно-белый маникюр

Любительницы темных цветов тоже не останутся вне трендов. На Новый год 2026 будет очень модным черно-белый маникюр. Его можно дополнять различными техниками, например, сделать один-два ногтя матовыми или добавить рисунок.

Зимний узор

Самый универсальный и красивый маникюр на Новый год - это, конечно, тематические зимние рисунки. Елки, олени, снежинки, снеговики - все эти узоры зарядят вас настоящим праздничным настроением. Чтобы дизайн не был перегружен, можно нанести рисунок только на один или два ногтя.

Блестки и глиттер

Огненная Лошадь одобряет яркие и броские дизайны, поэтому добавление блесток будет как никогда уместно. Такой денежный маникюр на Новый год 2026 привлечет в вашу жизнь положительную финансовую энергию.

