В последнее время часто приходится слышать возмутительное мнение, что президент России Владимир Путин устроил бомбардировку Украины и Польши, потому что у него, дескать, маленький, уй, и даже якобы про это было написано на плакате у одной женщины в Херсоне, но никаких доказательств нет, и вот почему.

Учитывая размеры Путина как такового, нетрудно предположить, что у него и там все пропорционально, и даже менее того. Как говорится, очень мал золотник, да крайне дорог, - одних только ракет за вторник почти на миллиард долларов спалили. С другой стороны, никто возле Путина рулетку не держал, а Кабаевой перед входом в священный будуар, по слухам, всегда надевали на голову мешок, чтобы не подглядывала, а потом не ржала, как дурочка, так что в этом плане Владимир Владимирович, как обычно, снова всех переиграл, а досужие разговоры о том, что русские витязи покрали херсонского енота по личному приказу Путина из соображений зависти, к делу не пришьешь...

Никто возле Путина рулетку не держал, а Кабаевой перед входом в священный будуар, по слухам, всегда надевали на голову мешок, чтобы не подглядывала, а потом не ржала, как дурочка, так что в этом плане Владимир Владимирович, как обычно, снова всех переиграл

Скрипят зубами поляки, разочаровано НАТО, Байден руками разводит - нету ни у кого доказательств против Путина. А вот у Путина, в свою очередь, есть все доказательства того, что обстрел Польши украинскими карателями был всемирной провокацией, призванной очернить достоинство верховного правителя Российской Федерации.

Злоумышленники разыграли все как по нотам. В канун саммита "Большой двадцатки" российские войска победоносно освобождают от себя Херсон, и на улицы города якобы невзначай выходит девушка с плакатом про маленький уй Путина. Хахлы, как обычно, смеются, но Владимиру Владимировичу не до смеха: предчувствуя неладное, он в последний момент отказывается от сказочного Бали, отправляя вместо себя Лаврова. Лавров прилетает на саммит и тут же оказывается в больнице (официальная версия - острое отравление овсяными хлопьями), где агенты ЦРУ проводят над ним соответствующие измерения все более короткой линейкой, после чего с идиотским хохотом уходят искать лупу. Растерянный Лавров возвращается к себе в отель, где взволнованная Мария Захарова обнаруживает его в трусах, футболке с тризубом и буржуазным айфоном, на руке у главы МИД РФ вместо любезных исконно русскому человеку "Командирских" - то ли вражеский "эппл-вотч", то ли вообще "хуавей" - дурацкий каламбур заокеанских спецслужб...

Бали - остров маленький, слухи расходятся быстро. На официальных мероприятиях Лаврова сопровождает сдавленное сочувственное хихиканье, смеются даже маленькие азиаты, все шарахаются от него, как от обиженного природой, фотографироваться никто не хочет. В отчаянии Лавров сообщает, что провел короткую беседу с Шольцем. Шольц признается: "Да, он встал возле меня и сказал пару предложений, вот такой был разговор".

Не дожидаясь окончания официальной программы, Лавров, наконец, покидает саммит, и тут выясняется, что в Камбодже все уже тоже в курсе. Там на Лаврова набрасывается экзальтированная дама, которая пытается просунуть ему в штаны телефон с максимальным зумом - очевидно, какая-то тиктокерша, охотница за маленькими сенсациями.

"Она, я не знаю, человек, который выдавал себя за журналиста, - пожаловалась Мария Захарова, - включил телефон с видеозаписью, ничего не задавая, ни одного вопроса, этот телефон в таком прорывном характере пыталась не просто просунуть, а этим телефоном дотронуться до..."

Украина свои электростанции обратно отстроит, а маленький, уй, - он с Путиным уже навсегда. Будет к чему потом в Гааге контакты электрического стула подключать. Если найдут достаточно маленькие клеммы, конечно

...Короче, вот что было бы с Владимиром Путиным, если бы он был на месте Лаврова. Вот какая была бы провокация.

"Вот такой мы ситуации и опасались, только в отношении Владимира Путина", - подтвердил популярный российский политолог Марат Баширов.

Как после такого было пускать ракеты по Украине и Польше?! Ведь все сразу сказали бы, будто бы у Путина маленький, уй. А так - ну сказали, а доказательства-то где?

Нету доказательств. Опять Владимир Владимирович переиграл всех, кого только можно. Кроме себя, разумеется, - сам-то он все равно знает, какой у него, уй. Украина свои электростанции обратно отстроит, а маленький, уй, - он с Путиным уже навсегда. Будет к чему потом в Гааге контакты электрического стула подключать. Если найдут достаточно маленькие клеммы, конечно.

Василий Рыбников