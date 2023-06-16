То, что украинские каратели подловили американского диктатора Джозефа Байдена на какой-то жесткий компромат и управляют им по радио, давно уже ни для кого не секрет, однако какой именно это компромат, пока до конца не ясно, - слишком уж его много...

Вчера независимый российский журналист-расследователь Владимир Соловьев заявил, что, по его сведениям, украинские власти дали Байдену взятку мечеными купюрами, засняли процесс и теперь водят за собой этого великовозрастного детину, как бычка на веревочке, путем дерзкого шантажа, но достаточно ли обычной взятки для того, чтобы Байден не сорвался с крючка? В конце концов, все и так знают, что в украинской коррупции замешаны и Байден, и сын Байдена, и дочь Байдена, и отец Байдена, и даже дедушка Байдена - нью-йоркский мормон-шатун Владимир Спиридонович Байден. Шантажировать Байденов взятками - это какой-то русский рок против наркотиков, сиречь вздор. Тут должен быть компромат значительно мощнее.

Что бы, например, подумала про Байдена мировая общественность, если бы узнала, что еще в далеком 2006 году, прогуливаясь по Черной площади в Вашингтоне, Байден поцеловал в живот мальчика-трансгендера Чикиту? Или что Байдену через подставных лиц принадлежит популярная в США текила "Байденка", средства от продажи которой он спускает на стволовые клетки и ванны с маральими рогами? Или что на самом деле Байден лысый, и его фактический рост - метр шестьдесят один в каблуках и папахе? Что во времена Холодной войны, когда Владимир Владимирович Путин, например, служил боевым летчиком на подводной лодке и тренировал Юрия Гагарина использовать дзюдо в невесомости, Байден носил кличку "Окурок", заведовал занюханным гей-клубом ЦРУ в западногерманском Брухзале и воровал банкетки, а когда припекло, удрал обратно в США, попутно пригнав с собой автомобиль "Жигули" и прицеп "Скиф"? Что после развала США Байден со своими друзьями-бандитами сколотил кооператив "Онтарио" и крутил через него черный нал от продажи российской гуманитарки - мороженой тюри?..

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В России с горечью осознали: Америка готова к переговорам, но... Зеленскому нужна война до последнего американца

Любой бы нормальный человек удавился, если бы про него такое узнали, чего уж там, и Байден тут не исключение. Имея под руками такой компромат, украинская разведка может контролировать любой шаг американского президента. Так, недавно Байден пытался запретить Украине вступать в НАТО и уже даже заготовил обращение к Путину с просьбой об отмене российских санкций, запрещающих родственникам Байдена купаться в Клязьме, - но тут вышел знаменитый ролик с угрожающе молчащим Будановым (все сразу поняли, для кого он на самом деле предназначался), и Байден снова пошел на попятную. В России с горечью осознали: Америка готова к переговорам, но киевские кукловоды запрещают, Зеленскому нужна война до последнего американца. И немудрено: легкомысленный Байден каждый день дает украинским карателям новые поводы опутывать себя компроматом по рукам и ногам.

То, что Байден, допустим, убил Кеннеди, давно никому не интересно, но известно ли ООН, что именно Байден заминировал ту овцу, которая якобы случайно повстречалась в Запорожской области дорогому брату Рамзана Кадырова Адаму Делимханову, и Адам Делимханов, увидев ее "черные глаза вспаминаю умираю", не смог удержаться и вах?.. Или что Байден, узнав о том, что орально-инструментальный ансамбль "Земляне", Басков и Лепс пообещали миллион рублей за каждый подбитый "Леопард", в свою очередь пообещал миллион долларов "Леопарду" за каждого подбитого "землянина", Баскова и Лепса?

Байден в окрестностях Хургады открыл небольшую акулью биолабораторию, натаскивая их на биоматериал русских людей

В узких кругах, приближенных к Буданову, говорят о жутком преступлении Байдена на почве ихтиологии, наделавшем немало шуму на прошлой неделе. Якобы Байден на своем тайном ранчо "Гуантанамо" в окрестностях Хургады открыл небольшую акулью биолабораторию, в которой несколько месяцев расово дрессировал биологическую акулу, натаскивая ее на биоматериал русских людей. На прошлой неделе акула сбежала через предусмотрительно проделанную сыном Байдена дырку в заборе, приплыла на пляж, сожрала там русского релоканта и стала крутиться у берега, ожидая, что сейчас придет Байден и даст ей в награду кусочек сахару. Но план Байдена был куда более коварным. Когда египтяне поймали акулу и выставили ее в музее, чтобы украинские туристы могли возлагать цветы к подножию экспоната, Байден стал наведываться туда по ночам и отпускать акулу погулять и покушать. С этого времени вокруг музея участились случаи пропажи зазевавшихся гостей из солнечной России...

Байден создал Украину и свалил все на Ленина. Байден стал первым американским президентом, который действительно гадит в русских подъездах. Байден украл у Шойгу и Герасимова снаряды. Байден переоделся Пугачевой и обманом вынудил Пескова поцеловать ему руку. Байден продал Захаровой пиво с женскими гормонами, но вместо желанных сисек у нее выросло вообще другое. Байден мародерит в Белгороде под видом русских солдат. Байден поймал русских военкоров, ехавших на встречу к Путину, и засадил их на карантин, отчего Путин неделю места себе не находил, особенно когда на карантине узнали, что в анализах военкора Котенка и военкора Сладкова обнаружено заболевание, от которого отваливается нос, - а Путину его как раз только что заново пришили...

Байден поработил Европу коричневой чумой.

Василий Рыбников