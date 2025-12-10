Это коронный рецепт любой хозяйки, живущей в США.

Банановый хлеб - это традиционная американская выпечка, для которой, как ни странно, используются спелые бананы. Появился рецепт в 30-е годы, когда женщины пытались придумать какой-нибудь десерт из простых продуктов. Сейчас такой хлеб, больше похожий на кекс, в США едят как самостоятельное блюдо, или подают с джемом.

Как сделать банановый хлеб - рецепт

Любая украинская хозяйка сможет приготовить банановый хлеб - американский рецепт очень простой, издание Express, например, пишет, что его даже можно сделать из переспелых фруктов. То есть если вы собирались их выбрасывать, не нужно - попробуйте использовать для выпечки.

Ингредиенты:

140 г размягченного сливочного масла;

140 г сахара;

2 больших яйца;

140 г муки;

2 очень спелых банана;

1 ч. л. разрыхлителя.

Запоминайте, как печь банановый хлеб - классический рецепт предполагает, что все продукты уже есть у вас дома, они и впрямь очень простые и доступные. Сначала вам нужно разогреть духовку до 180 градусов, и только потом приступить к приготовлению десерта. В глубокую миску всыпать сахар, добавить размягченное сливочное масло и взбить венчиком или миксером до образования пышной густой и однородной массы. Вбить яйца, взбить еще раз, соединяя ингредиенты между собой. Добавить муку, разрыхлитель, выложить банан, размять вилкой в пюре, а потом ложкой перемешать получившееся тесто.

Вылить массу в форму для запекания, застеленную пергаментом, и поставить в духовку на 35-40 минут. По истечение этого времени проверить банановый хлеб шпажкой или зубочисткой, и если он внутри не пропекся - отправить обратно в духовку. Важно ориентироваться по своей бытовой технике, так как ее мощность и возможности у каждой хозяйки могут отличаться. Когда десерт будет готов, его нужно оставить прямо в форме на 10 минут, затем достать из нее и разместить на решетке, и когда выпечка станет комнатной температуры, ее можно будет подать к столу.

