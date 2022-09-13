С самого начала плановой передислокации перегруппировывания полуотрицательных смещений отдельных воинских частей России на территории Харьковской области в воздухе витает вопрос тотальной капитуляции Украины, пока не стало слишком поздно, и вот почему.

Во-первых, потому, что такое предложение украинской стороне сделал бывший преемник президента РФ Дмитрий "Пшеничная" Медведев, а это уже само по себе не литр портвейну.

"Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние "ультиматумы" – детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России", - написал Медведев на странице "Общества демонстративных алкоголиков", после чего, подумав, продублировал запись в других социальных сетях, слишком уж она была хорошая.

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Действительно, с момента начала специальной военной операции по плановой раздислокации русских витязей Украина, что называется, повисла на волоске, ведь с ней фактически никого, а Россия русская, с ней бог

Действительно, с момента начала специальной военной операции по плановой раздислокации русских витязей Украина, что называется, повисла на волоске, ведь с ней фактически никого, а Россия русская, с ней бог. Так, в последнее время в спецоперационной практике православного воинства резко возросло количество божественных чудес, каковы с бойцами русскими случилися. Вот выпили витязи, допустим, антифризу, иссушились все да к вечеру померли, а в соседнем лесу ключ вадицы ключавой открылся-та! Аль прицепил солдатик русский на пушку иконку Русской божьей матери, - чу, зарезали солдатика, а иконка-то целехонька!

Иль индо было днесь знаменье чудотворно: попали биндеры сатанинские "Стугной" в колесницу русскую с составом личным, но был с тем составом бог, и взлетели витязи вверх аки соколы ясные, и давай "Барактары" сбитнями сбивать, а как все посбивали, оседлал один ракету "хаймарсову", развернул ее, на Киев полетел да самого Джонсона пришиб Бориску, которого там на царство хотели, второй на столбе телеграфическом повис - стал, стало быть, дворянином столбовым, третий в речку упал, пошел по воде, видит, там на горе возвышается крест, а под ним - десяток тысяч операторов NASAMS, господин Конашенков не даст соврать!..

В кульминационный момент отрицательного наступления русской армии на Харьковщине Путин открыл в Москве самое большое в Европе колесо обозрения; на следующий день оно поломалось и встало. Какие еще нужны божественные знамения, чтобы понять, что все цели спецоперации в Украине будут достигнуты в самое ближайшее время?..

Не случайно боевой дух русской армии столь высок, что отправку подмоги оставшимся в живых русским витязям было решено приостановить (переизбыток желающих пойти спецоперировать на западный фронт нынче столь велик, что некоторые горячие головы от нетерпения уже поджигают военкоматы). Исключение сделали только для православных народностей Дальнего Востока и Камчатки, способных воевать в условиях зимних температур с голой жопой, - не потому, что у русской армии не хватает ватников, конечно, а потому что когда и они начнут передислокацию, украинские каратели, быстро передислоцируясь за ними в погоню, будут вынуждены наблюдать столь отвратительное зрелище, что окончательно упадут духом.

В кульминационный момент отрицательного наступления русской армии на Харьковщине Путин открыл в Москве самое большое в Европе колесо обозрения; на следующий день оно поломалось и встало. Какие еще нужны божественные знамения

В этот момент и наступит кульминационный момент гениального военного замысла русского командования: отрицательно наступающие камчатские тугосери столкнутся с тренированными заградительными воинами Рамзана Кадырова, которых возглавляет его дорогой брат Адам Делимханов. На днях Адам передал украинским карателям зловещее сообщение: "Вам сегодня сделано такое мероприятие, от которого не уйти. Так что ждите сюрпризов". Какое именно мероприятие было сделано врагу уважаемым господином Делимхановым и какую роль в нем сыграла симпатичная коза, непонятно, но поговаривают, что родившиеся у нее от того мероприятия козлята уже есть в "тик-токе", и им покровительствует сам Кадыров. Страшно представить, какое мероприятие сделают с отрицательно наступающими жителями Крайнего Севера России горячие кавказские парни господина Делимханова, и как трудно будет это развидеть в оптику деморализованным украинским биндеровцам!

Таким образом, на сегодняшний день в активе русского воинства - бог, чудеса, духовность, хорошие приметы, симпатичная коза и изобретательное командование. Украинская армия, в свою очередь, окончательно выдохлась, бесконечно гоняясь за длинноногими, политически грамотными русскими витязями, за последние полгода привыкшими бегать с большим утяжелением в виде стиралок, посудомоек, унитазов и прочих удивительных предметов неведомого назначения. Тысячи русских солдат и офицеров, передислоцировавшись в плен, целеустремленно объедают Украину, лишая ее последней надежды. А самое главное, по словам русских военкоров, в Украине против России воюют те же русские люди, только одураченные, а как показал опыт последних месяцев, русский солдат - редкое говно. Значит, Россия вот-вот победит! Вот почему Дмитрий Медведев потребовал от украинских властей тотальной капитуляции, и как можно быстрее.

Иначе, если Украина не поторопится, капитулировать придется самой России, а она так не играет.

Василий Рыбников