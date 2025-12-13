Православный праздник сегодня прозвали в народе Филимонов день.

14 декабря по новому православному календарю в Украине чтят память великомучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха Александрийских. Эта дата связана с рядом обычаев и поверий - какие приметы, запреты и какой сегодня церковный праздник в Украине отмечают по старому стилю, рассказываем далее.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

14 декабря (27 декабря - дата по старому календарю) в православной традиции чтут память великомучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха.

Подвижники жили в III веке в Египте, когда проходили жестокие гонения на верующих. По преданию, Филимон и Аполлоний тайно исповедовали христианство, но потом открыто заявили о своей вере и были за это казнены. Мужество этих двух мужчин потрясло мучителя Ариана и его помощника Фетиоха - они сами приняли крещение и вскоре их за это тоже казнили.

Какой сегодня православный праздник по старому стилю

По юлианскому календарю сегодня вспоминают святого Наума, одного из 12 малых пророков. Он считается покровителем мудрости и знаний, а в народе этот день традиционно связывали с обучением - ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник и его историю.

О чем просят в молитвах 14 декабря, что можно и чего нельзя делать сегодня

К великомученикам обращаются с просьбами укрепить веру и силу духа, дать душевного спокойствия и здоровья.

В народе дата известна как Филимонов день, и его считают одним из самых опасных в году. Согласно поверью, наступает период "тёмных дней", когда выходит нечистая сила - ехидны, кикиморы, оборотни - и стремится навредить людям.

Чтобы защититься, наши предки придерживались нескольких непременных правил:

следует обязательно умываться - воды боится нечисть;

навести порядок в доме - это мощная защита, туда, где чисто, зло не проникнет;

надеть свежую одежду - грязные или рваные вещи привлекают злых духов.

Есть также и обычай на удачу: если нужно, чтобы важно дело успешно завершилось, то следует на себя брызнуть несколько капель воды.

В церковный праздник 14 декабря верующим напоминают, что нужно избегать ссор, зависти, лжи, жадности и лени. Постящимся важно не нарушать правил Рождественского поста - воздерживаться от мясных, молочных продуктов и яиц.

В народе на Филимонов день есть особые запреты:

нельзя выходить из дома неумытым - можно заболеть или столкнуться с неприятностями;

не следует ругаться с близкими - верят, что злые силы стараются посеять раздор в семье;

не стоит приступать к новым делам, начинать проекты, отправляться в дальние поездки или заключать крупные сделки - день для этого неблагоприятный.

Также сегодня запрещено пить алкоголь - предки верили, что он делает человека беззащитным перед болезнями и темными силами.

Эти запреты помогают провести один из самых опасных дней года спокойно и без неприятностей.

Приметы 14 декабря

Сегодня можно "прочитать" погоду на ближайшие недели, а иногда и на весь следующий сезон:

снег пошел крупными хлопьями - к ненастью;

иней на деревьях - летом будет много росы;

собаки воют - к снегопаду;

сильный мороз - к жаркому лету;

погода меняется несколько раз на дню - зима будет переменчивой.

Самая заметная примета дня: 14 декабря подсказывает, каким будет февраль.

