14 декабря по новому православному календарю в Украине чтят память великомучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха Александрийских. Эта дата связана с рядом обычаев и поверий - какие приметы, запреты и какой сегодня церковный праздник в Украине отмечают по старому стилю, рассказываем далее.
Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю
14 декабря (27 декабря - дата по старому календарю) в православной традиции чтут память великомучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха.
Подвижники жили в III веке в Египте, когда проходили жестокие гонения на верующих. По преданию, Филимон и Аполлоний тайно исповедовали христианство, но потом открыто заявили о своей вере и были за это казнены. Мужество этих двух мужчин потрясло мучителя Ариана и его помощника Фетиоха - они сами приняли крещение и вскоре их за это тоже казнили.
Какой сегодня православный праздник по старому стилю
По юлианскому календарю сегодня вспоминают святого Наума, одного из 12 малых пророков. Он считается покровителем мудрости и знаний, а в народе этот день традиционно связывали с обучением - ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник и его историю.
О чем просят в молитвах 14 декабря, что можно и чего нельзя делать сегодня
К великомученикам обращаются с просьбами укрепить веру и силу духа, дать душевного спокойствия и здоровья.
В народе дата известна как Филимонов день, и его считают одним из самых опасных в году. Согласно поверью, наступает период "тёмных дней", когда выходит нечистая сила - ехидны, кикиморы, оборотни - и стремится навредить людям.
Чтобы защититься, наши предки придерживались нескольких непременных правил:
- следует обязательно умываться - воды боится нечисть;
- навести порядок в доме - это мощная защита, туда, где чисто, зло не проникнет;
- надеть свежую одежду - грязные или рваные вещи привлекают злых духов.
Есть также и обычай на удачу: если нужно, чтобы важно дело успешно завершилось, то следует на себя брызнуть несколько капель воды.
В церковный праздник 14 декабря верующим напоминают, что нужно избегать ссор, зависти, лжи, жадности и лени. Постящимся важно не нарушать правил Рождественского поста - воздерживаться от мясных, молочных продуктов и яиц.
В народе на Филимонов день есть особые запреты:
- нельзя выходить из дома неумытым - можно заболеть или столкнуться с неприятностями;
- не следует ругаться с близкими - верят, что злые силы стараются посеять раздор в семье;
- не стоит приступать к новым делам, начинать проекты, отправляться в дальние поездки или заключать крупные сделки - день для этого неблагоприятный.
Также сегодня запрещено пить алкоголь - предки верили, что он делает человека беззащитным перед болезнями и темными силами.
Эти запреты помогают провести один из самых опасных дней года спокойно и без неприятностей.
Приметы 14 декабря
Сегодня можно "прочитать" погоду на ближайшие недели, а иногда и на весь следующий сезон:
- снег пошел крупными хлопьями - к ненастью;
- иней на деревьях - летом будет много росы;
- собаки воют - к снегопаду;
- сильный мороз - к жаркому лету;
- погода меняется несколько раз на дню - зима будет переменчивой.
Самая заметная примета дня: 14 декабря подсказывает, каким будет февраль.