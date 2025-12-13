Школы по обучению операторов дронов вынуждены все время менять свои программы.

Ситуация на фронте в Украине меняется настолько стремительно, что украинские военные вынуждены постоянно обучаться, в частности, речь идет о дронах. Технологии развиваться так быстро, что информацию приходится обновлять едва ли не каждую неделю.

Издание Business Insider пишет, что боевое применение дронов - критически важный аспект войны в Украине. Школы по обучению операторов дронов постоянно обновляют учебные программы, поскольку на поле боя это вопрос жизни и смерти.

Чтобы сохранить актуальность и тактическое преимущество, инструкторы регулярно посещают фронт, поддерживают связь с бывшими учениками и тестируют новые технологии для формирования учебной программы.

Удары беспилотников - главная причина большинства поражений и потерь на передовой, а украинцы и россияне используют их вместо традиционного оружия. В результате постоянно меняются способы использования дронов и тактика, а также сами беспилотники - постоянно появляются новые типы.

Если украинская армия постоянно обучается, чтобы эффективно отражать российские удары, то западные армии не имеют такого преимущества. Так, министр вооруженных сил Великобритании Люк Поллард заявил, что западные вооруженные силы рискуют устареть. По его словам, война с использованием дронов развивается так быстро, что необходимо коренным образом пересмотреть подходы.

Он сказал, что технология беспилотников в Украине "обновляется каждые две-три недели на передовой", в то время как вооруженные силы НАТО "создают и закупают дорогостоящее высокотехнологичное оборудование. И на это уйдет пять, десять лет: пять лет на проведение тендера на закупку, еще десять лет на его создание". При таком темпе система может оказаться устаревшей к моменту, когда она будет готова к применению.

Оборонные компании, наблюдающие за войной в Украине, также видят скорость изменений и быстро принимают меры. Генеральный директор американского подразделения Droneshield, компании, производящей системы противодействия дронам для США и Европы, Мэтт МакКрэнн заявил BI, что циклы разработки оружия сокращаются с лет и месяцев до недель.

Генеральный директор литовской компании Granta Autonomy, которая поставляет дроны в Украину, Гедиминас Гуоба рассказал BI, что он сам посещает поле боя, "чтобы понять, как все на самом деле работает", и увидеть, какие изменения необходимо внести в продукты, чтобы они оставались актуальными.

От компаний, производящих дроны, до войск, которые их используют, и школ, обучающих операторов, - все спешат сохранить свое преимущество.

Издание BILD писало, что Украина расширяет применение боевых дронов с ИИ. Отмечается, что система способна идентифицировать и отслеживать сразу несколько целей. Однако оператор может указывать приоритетные цели, что снижает нагрузку на него, однако не лишает контроля над ситуацией.

В свою очередь издание Business Insider писало, что будущее войны в том, чтобы один солдат мог управлять огромными роями дронов, которые могут работать вместе автономно.

