В центральном аэрофотокосмическом бункере президента РФ в "Сколково" проходила Вяликая фотосессия Владимира Путина для всемирно известного глянцевого издания "Эритрея сегодня", призванная затмить жалкие нацистские фотки Зеленского и его некрасивой жены в несостоявшемся журнале "Vogue". Съемку вел заместитель главы Совбеза, популярный алкоблогер Дмитрий Медведев.

- А теперь, Владим Владимыч, пусть товарищ Патрушев сядет к вам на колени с грустным лицом и нежно обнимет вас одной рукой за шею, а второй за попу, - велел Медведев. - Весь мир слезами умоется.

Патрушев, кряхтя, полез на Путина и принялся обвиваться вокруг него, как артритный удав.

- Только без языка, товарищ Патрушев, - шутливо предупредил его Путин.

Патрушев быстро спрятал язык обратно.

- Что это еще за телячьи нежности, - ревниво буркнул Шойгу. Министр так называемой обороны был обдолбан клофелином, которым его накануне вечером накачал шпион-неудачник Христо Грозев. Все сочувствовали Шойгу, особенно те, кто знал, сколько у него всего пропало наутро.

Съемку вел заместитель главы Совбеза, популярный алкоблогер Дмитрий Медведев

- Многие британские читатели, увидевшие фотосессию Зеленского в несостоявшемся журнале "Vogue", заметили его поразительное сходство с Гитлером, - терпеливо пояснил ему Медведев, делая серию беспорядочных щелчков затвором камеры отечественного "Зенита", в котором со времен СССР осталось еще немножко засохшей пленки, - ведь точно так же Гитлер фотографировался со своей сожительницей Евой Браун. У нас же ситуация прямо противоположная - Владим Владимыч фотографируется с товарищем Патрушевым как Иосиф Сталин с гражданкой Аллилуевой. Таким образом, это никакие не нежности, мы здесь как бы перекидываем мост в прошлое.

При слове "мост" лицо Шойгу странно перекосилось.

- ...Можно сказать, Антоновский мост, - с тонкой улыбкой добавил Медведев.

Все захихикали.

Из огромного деревянного туалета, расписанного иконами и эмблемами "Роскосмоса", вышел Лавров, одетый в набедренную повязку, перья и ожерелье, похожее на пиццу: он только что вернулся из триумфального турне по африканским странам и не успел переодеться.

- Что это из вас сзади торчит, неужели страус? - заинтересовался Путин. - Я читал, что он согласился сфотографироваться с вами в Конго, несмотря на все козни Госдепа, но чтоб до такой степени...

- Черт, так вот он где, - пробормотал Лавров, вынимая из себя задохнувшегося страуса. - Видно, фотовспышек испугался и решил голову спрятать. А я еще думал, куда же он подевался...

- Это вы еще Захарову не видели, - с клофелиновой улыбкой сказал Шойгу.

- А что с Захаровой? - хитро прищурился Медведев. - Неужто то же, что и с Антоновским мостом?

Шойгу побагровел.

- Слушайте, а что это за Антоновский мост такой, что все про него говорят? - спросил Путин, отплевываясь от настойчивого языка Патрушева.

- Мост как мост, - быстро ответил Шойгу. - Нормально себе солдат по нему ползком проходит, только чтоб один, без автомата и не в ногу, чтоб не раскачало, ну, знаете, как в этой школьной задачке по физике, в которой... Позор украинского оружия, короче.

Из гигантского туалета с иконами и эмблемами "Роскосмоса" вышла Мария Захарова, и все невольно залюбовались ее разорванным ртом и подбитыми глазами. Руки Захаровой были оторваны по локоть.

- Матерь божья, - сказал Путин.

Разорванный рот Захаровой расширился в жуткой улыбке и попытался что-то сказать, но из него вырвалось лишь невнятное бульканье.

- К сожалению, на Марию в Эритрее напали проходившие мимо польские туристы, - печально объяснил Лавров. - Завязали с ней разговор о войне и...

- Навели мосты, короче, - кивнул Медведев, весело косясь на Шойгу. - Антоновские мосты!

...Черт, так вот он где, - пробормотал Лавров, вынимая из себя задохнувшегося страуса. - Видно, фотовспышек испугался и решил голову спрятать

- Ни хера себе, - покачал головой Путин. - А что же эритрейцы? Стояли и смотрели? Так, как обычно поступают турки в своих отелях?

- Нет, - туманно сказал Лавров.

- И что они сказали, когда фашиствующие поляки отрывали Марии Владимировне руки? - настаивал Путин.

- Понимаете ли, - еще более туманно сказал Лавров, - поляки ее просто побили и ушли, а когда Мария Владимировна потеряла сознание, наши эритрейские партнеры, ммм, позаботились о ее руках. У них голод все-таки, хахлы же развязали войну и сожгли все свое зерно, чтобы устроить всему миру свой любимый голодомор.

- Я так и знал, что без хахлов тут не обошлось, - торжественно сказал Путин. - К счастью, Мария Владимировна Захарова снова вывела их на чистую воду.

- Молодец, Маша! Красавчик! Дай краба! - воскликнул Медведев. - Ах, постойте...

- Ура! - крикнул Путин. - Влейте кто-нибудь ей в рот иван-чаю за ее вяликий подвиг!

Медведев налил в стакан свой фирменный "Отвратительный коктейль из высокомерного хамства, подростковой инфантильности и примитивной глупости", как он в шутку называл иван-водку, и влил напиток в рот Захаровой. Глаза спикера МИД ожили, и разорванный рот сказал:

- Ладно, есть чё сказать. Побывали мы с Лавровым в таких местах, что страшно потом вспоминать.

- На Антоновском мосту? - весело предположил Медведев.

Шойгу крякнул, встал и куда-то ушел.

- Я хочу вот, ну, несмотря на то, что со мной вот такая ситуация, я хочу сказать, что, вот, ну нету смысла унывать, - продолжала Захарова. - Надо идти вперед, и все будет хорошо.

- Умница моя, правильно, дай краба еще раз! - воскликнул Медведев. - Кстати, господа, вы слышали, что в Эстонию не впустили группу "Руки вверх"? Так вот, нашу Марию бы туда теперь точно впустили, ха-ха-ха!

Пришел Шойгу, принес знаменитого русского робота-шахматиста и неумело расставил фигуры на доске.

- Вот ты, Дима, такой умный, про мосты знаешь, там, про "Руки вверх", - сказал Шойгу. - Может, ты и робота-шахматиста обыграешь?

- Запросто! - воскликнул Медведев. - Е2-е4, шах!

С этими словами он потянулся к пешке, робот схватил его за руку и отработанным движением оторвал ее по плечо.

- Аааа! - заорал Медведев.

- А ты как думал? - сказал Шойгу.

- Слышь, Сергей Кужугетович, - сказал ему Путин. - Я там слышал, мы уходим с Международной космической станции и строим свою собственную, не знаешь, она уже готова?

- Конечно, готова, еще бы - сказал Шойгу. - Сначала ее, правда, должна была строить "ИКЕЯ", но потом мы подумали, что у наших русских зэков и качество лучше, и цены ниже. И вот она, новая, полностью русская МКС, прошу любить и жаловать!

С этими словами Шойгу торжественно указал на огромный деревянный туалет, расписанный иконами и эмблемами "Роскосмоса".

- А! - просиял Путин. - Красивое...

Новое вяличие России было уже здесь.