Следует сразу же заметить, что сегодня речь идет не просто о грязной, а об очень грязной ядерной бомбе - других в Украине не держат, а эту Зеленский еще и вымазал дополнительным слоем грязи лично, еще и плюнул сверху. Однако даже самая грязная мать всех грязных бомб не идет ни в какое сравнение с другими провокациями, которые Киев приготовил для мирно спящей Москвы и уже реализует вовсю.

"Алло, это квартира Зайцевых? Украина скоро взорвет грязную бомбу и скажет, что это вы, товарищ Зайцев, не врите, что вас нет дома, я же вижу, что из трубки уши торчат, бегом в военкомат, некогда объяснять!"

До самого утра не смолкали телефоны в домах москвичей: закончив международный ядерный обзвон, министр так называемой обороны Сергей Шойгу, по слухам, перешел на поквартирный: "Алло, это квартира Зайцевых? Украина скоро взорвет грязную бомбу и скажет, что это вы, товарищ Зайцев, не врите, что вас нет дома, я же вижу, что из трубки уши торчат, бегом в военкомат, некогда объяснять!". Да и как такое вообще объяснишь? Ведь это только в фашиствующую голову Криворожского Чудовища могла прийти идея уничтожить грязной ядерной бомбой Киев, чтобы НАТО в ответ уничтожило Москву, а потом застрелиться, чтобы НАТО застрелило Путина, осталось только придумать, где взять грязную ядерную бомбу, но что тут думать - берешь чистую ядерную бомбу и тщательно вымазываешь, уж для этого у Украины есть все возможности, очень уж она поднаторела во всевозможных грязных штуках.

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Так, украинские каратели широко используют против русских освободительных войск такую провокацию, как грязный унитаз. Ворует русский витязь такой унитаз, садится на него, срабатывает вмонтированный внутрь капкан, и яйки чик-чик, попаболь, гангрена, ампутация, смерть. В таких случаях принято возражать, что русские витязи, мол, вообще не знают, как пользоваться унитазом, но это не имеет никакого значения, потому что при виде красивой вещи они всегда должны пометить ее своим вяличием, это заложено в них самой русской природой. Но гораздо страшнее, когда воин-освободитель отправляет такой унитаз по почте домой, и начинают погибать невинные гражданские люди в тылу - но разве волнуют детские смерти кровожадных и хитрых карателей киевской хунты? Одной женщине пришла от мужа с украинского фронта грязная стиральная машинка, ну она отмыла ее, легла спать, а наутро ее в той стиралке мертвую нашли, а еще одна женщина из деревни Тютькино решила попользоваться грязным укропским блендером, разорвала себе там все, и от нее муж ушел, а потом в иркутское Ново-Ленино сержант Манду-Узреев прислал для родственников посылку с клеем, добытым в бою под Купянском, и взяли тот грязный клей с собой в полет два русских летчика икону в кабине приклеить, нюхнули, помолясь, да и был сердешным с тем клеем со святыми упокой...

Под Донецком был изранен знаменитый русский военкор Семен Пегов. Поначалу никто ничего не заподозрил - ну, тусил с Пушилиным, потом поехал к пацанам из батальона "Сомали", забухали, кто-то по пьяни отъел у Семена кусок ноги, обычная история, это Донецк, но не тут-то было: оказалось, что Семен наступил на грязную укропскую противодетскую мину "лепесток", реагирующую на Достоевского, а Семен как раз шел по нужде и прихватил с собой пару листочков из полного собрания сочинений...

Грязная провокация украинских карателей снова удалась. Новая чума шагает по России.

В это же время было видение циррозному старцу Охлобыстину, что во Львове на станции метро "Львівська копальня москалів" нацисты спустили на воду грязные морские мины, чтобы они сплавились по подземной реке до Киева, впали в Днепр на местной станции метро "Троещина" и уже оттуда беспрепятственно доплыли до Каховской ГЭС, чтобы наконец-то грязно взорвать ее, пока Охлобыстин не кинул ядерную бомбу.

Курганская область атакована украинскими биолабораториями. В местном лесу началась загадочная эпидемия среди косуль - животные ходят по кругу, бьются в конвульсиях, у них изо рта течет пена. На первый взгляд, типичное следствие сожительства с кадыровцами, вернувшимися на побывку с фронтов, но результаты анализов, взятых у косуль и их бородатых партнеров, показали овечий грипп, а ведь все знают, в чьих тайных лабораториях разрабатывается овечий грипп. И надо же было такому случиться, что как раз на днях воины Рамзана отчитались о захвате секретной украинской овцефермы, "которую не могли взять аж с 2014 года"...

Теперь уже ясно, что лучше бы они ее не брали, особенно тамошних овец, но, увы, все уже случилось. Грязная провокация украинских карателей снова удалась. Новая чума шагает по России. Пора взрывать животворящую ядерную бомбу, пока ее не взорвали солдаты НАТО. И не спрашивайте, по ком звонит телефон Шойгу, он и сам этого не знает.

Василий Рыбников