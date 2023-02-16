Президент России Владимир Путин ехал на фронтовые съемки в подмосковную деревню Алабино на собственном секретном бронепоезде за миллиард рублей. На крыше вагона громыхала зенитная установка "Панцирь-С1", в аквадискотеке комнаты отдыха танцевал лезгинку Кадыров, Пригожин в углу нанизывал на шест для стриптиза куски мяса, Лавров читал Путину вслух отрывки из новой фантастической книги Захара Прилепина "Вова Путтер и Дары Волан-де-Байдена", созданную на основе параллельно-импортного пересказа второсортного романа одной английской дуры.

- "...Вова Путтер выхватил из кармана туесок волхвов земли Русской, сделанный из березы и интимной шерсти бурого медведя, и, направив в Зелендеморда, закричал: "Вяликийпобедус!" - читал Лавров, захлебываясь от волнения. - Зелендеморд вскрикнул, масонская ермолка слетела с его головы, и стало ясно, что со стороны затылка у него есть второе лицо. Это было лицо Волан-де-Байдена. "Вова Путтер! - прошипел Волан-де-Байден. - Сейчас я откручу тебе сосцы, снимай же скорее штаны и прими мой дар!".

- А вот это уж вряд ли, пиндос вонючий! - азартно захихикал Путин, потирая руки. - Ну же, читай скорее дальше! Россия, вперед!

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Так получилось, что глава МИД вскочил в последний вагон бронепоезда сразу после долгой дипломатической поездки по странам Африки

- Минуточку, - смущенно сказал Лавров, отложил книгу, достал из недр перьевой набедренной повязки кожаную дудку и быстро заиграл на ней мелодию Майка Олдфилда из фильма "Изгоняющий дьявола", скачанную с торрентов по программе параллельного импорта. Услышав музыку, обвивавшая его голую ногу змея успокоилась, зевнула и уснула у него на колене. Лавров вытер со лба холодный пот.

Так получилось, что глава МИД вскочил в последний вагон бронепоезда сразу после долгой дипломатической поездки по странам Африки, не успев переодеться, поэтому щеголял в перьях и змее, подаренной вождем уважаемого племени в ходе подписания договора о совместном использовании космоса в мирных целях. Змея была ядовитая, и Лавров ее боялся.

- Э, хватит уже, дон, дудка свой дудеть, дон, - недовольно пробурчал Кадыров, вылезая из аквадискотеки. - С мысли сбиваешь, дон.

Чеченбаши отряхнул с себя воду и, закутавшись в меховую шубу, позаимствованную у вдовы солдата ДНР сразу после съемок благодарственного ролика, уселся поближе к Пригожину.

- Авца? - деловито спросил он, осторожно понюхав один из кусков мяса на стриптизерском шесте.

- Чилавек, - сказал Пригожин.

- "Открутив Вове Путтеру его девственные сосцы, - растерянно читал Лавров, - Волан-де-Байден, не обращая внимания на крики подростка, грубо сорвал с него штаны и ввел в его тайную комнату свой..." Нет, ну это чушь какая-то, извините, но я такое читать не буду! Опять Захар забухал, похоже.

- Надо эту книжку запретить, пока чувак за дискредитацию вооружённых сил РФ не сел, - рассудительно сказал Шойгу.

Медведев прервал декламацию и, закрывая руками рот, убежал в туалет

- Херня, я его из тюрьмы в "Вагнер" заберу, - сказал Пригожин, осторожно раздувая угли под шестом. В вагоне запахло жареной человечиной. Путин сглотнул слюну.

- А книгу я могу переписать, - предложил Медведев, выпивая бутылку водки. - Вот послушайте. "Ах ты бородатая фотомодель в вонючей футболке! - вскричал Вова Путтер, выплевывая отвратительные Дары Волан-де-Байдена. - Кончилось твое шапито, русофоб ты махровый, интеллектуальный пигмей с открытым от вожделенья ртом!". Выхватив из косоворотки сакральную гойду, Вова Путтер взмахнул ею и закричал: "Алкоголизмус кедавра!". В тот же час пожар ядерной войны..." Буээээ!

Медведев прервал декламацию и, закрывая руками рот, убежал в туалет.

- Образно пишет Дмитрий, широкими мазками, - заметил Путин, с сочувствием глядя на дверь сортира. - Но больно уж через себя все пропускает. Думаю, рано ему еще книги сочинять, слишком впечатлительный.

- Давай, начальник, лучше я, дон, напишу, дон! - вызвался Кадыров. - Я, дон, нэвпичатлитэльный савсэм, хотя, дон, нэмножко и рамантик.

- О, романтик, - неприязненно хмыкнул Шойгу. - Дай угадаю, "Вова Путтер и философская авца", да?

- Откуда ты узнал, дон? - покраснев, спросил Кадыров.

- Я все знаю, - сказал Шойгу. - В том числе и то, что ЦРУ забросило на территорию РФ 11 головорезов, которых оно тренировало на своей базе на Закарпатье для совершения терактов и покушения на высшее руководство России. Нужно соблюдать крайнюю осторожность.

- Мне говорили, что этот бронепоезд невозможно отследить, - сказал Путин, пытаясь выдавить из себя храбрую улыбку. - Ведь правда?

В дверь рабочего кабинета внезапно постучали, и вошел журналист Соловьев, тащивший за собой существо жуткого вида

- Конечно, - успокоил его Шойгу. - Еще бы. Здесь задействованы все новейшие российские технологии, аналогов нет, система "Абузюба", лазерный "Бабабуй"... Этот поезд неприступен.

- Наверное, вы все знаете, что я, дон, пишу, дон, стихи, дон, - воспользовавшись воцарившейся в вагоне благоговейной паузой, сказал Кадыров. - Как раз сейчас у меня родился замэчательный, дон, экспромтик. Вот послушайте. Дон, дон, дилидон, журналист Гордон гон... гон...

- Дон, - подсказал Шойгу.

- Дон! Точно! - обрадовался Кадыров. - Или вот еще я пэсня напысал...

В дверь рабочего кабинета внезапно постучали, и вошел журналист Соловьев, тащивший за собой существо жуткого вида - полуголого паренька в мехах и вуали с накрашенными губами и длинными черными когтями.

- Что это еще за гермафродит? - грубо поинтересовался Пригожин.

- Это мой сын Даниил, в отрочестве Онуфрий, - объяснил Соловьев, играя желваками. - Какая-то мразь распускает слухи, будто он у меня живет в Англии и тусуется с проклятыми содомитами. На самом деле он глубоко набожный парень и живет в Москве, чтит Владимира Владимировича Путина и спецоперацию. Правда, Даниил?

С этими словами начальник "Вагнера" оторвал от шеста кусок человечины и многозначительно засунул его себе в рот

- Истинная правда, отче мой Сергие, отче Серафиме, - смиренно сказал Даниил, тайком показывая Медведеву ляжку. - Исполать изволь похабичанье иродово усмиряхом есмь, засим истово христомолелехом улюлюхося избавихом, Владим Владимычу помолимся!

- Помолимся! - эхом отозвались все и принялись молиться.

- Складно чешешь, - признал Пригожин по окончанию молитвы, все еще недоверчиво глядя на отрока, - и все же сдается мне, что ты петушок засланный. А у меня с петушками разговор короткий.

С этими словами начальник "Вагнера" оторвал от шеста кусок человечины и многозначительно засунул его себе в рот. Путин опять сглотнул слюну.

- Усовестились бы вы, батюшка, греховность зело сатанинскую на раба божьего возводихом, - с укоризной сказал Даниил. - Поелику теперяхом три дня во церкви молиться стану якоже скверну смыти аки успокоение сермяжно скрепу омофором вынежете.

Соловьев окинул собравшихся гордым взглядом.

- Так вот, дон, мая песня слушайте, - встрял Кадыров и заунывно запел: - "Владимир Путин приехал на фронт со сваей пажилой Шойгой. Дон, дон, дон, дон, дон, дон, дон, этот поезд в агнеее...".

- Типун тебе на язык! - фыркнул Путин. - Накаркаешь еще...

Вагонная дверь слетела с петель от страшного удара, и в рабочий кабинет президента России ввалились 11 человек в форме украинского футбольного клуба "Минай"

В тот же миг бронепоезд врезался в лежащее на полотне дерево и стал тормозить. Все пассажиры попадали на пол. Проснувшаяся от резкого толчка змея разозлилась и укусила Лаврова под набедренную повязку.

- Ааа! - закричал Лавров. - Товарищи, мне надо срочно отсосать яд! Кто-нибудь может?

Все молча отвернулись и стали смотреть в пол.

- Ну, я могу, - нерешительно предложил сын Соловьева.

- Я так и знал! - воскликнул Пригожин, достал из-под полки кувалду и умело раскроил ею череп грязного отрока. - Как же нелепо попалился петушок, скажи, папаша?

- Я ему не папаша, - сглотнув ком в горле, сказал Соловьев. - Отец за сына не отвечает. Чай, не сталинские времена на дворе.

- Еще бы, - кивнул Путин.

- Ладно, - разочарованно сказал Пригожин, пряча кувалду обратно под полку.

Вагонная дверь слетела с петель от страшного удара, и в рабочий кабинет президента России ввалились 11 человек в форме украинского футбольного клуба "Минай".

- Закарпатские наемники! - в ужасе крикнул Шойгу и кинулся было в окно, но по дороге получил ногой в кадык и скончался.

- Как погодка в Москве? - поинтересовался один из футболистов.

- Жлобы проклятые, я вас ненавижу, я б вас расстрелял! - взвизгнул Путин.

Потом все было как в тумане.

Василий Рыбников