В алтайском федеральном бункере президента РФ прятались от Пугачевой, наблюдая за ней через перископ. Злобная старуха хищно рыскала по поверхности, пытаясь отыскать замаскированный вход в секретное подземелье. В одной руке у нее был топор, во второй - хуйлобойка. Вид и у нее, и у хуйлобойки был крайне зловещий.

- Пушка сдохла, все, п#здец, больше нечем отбиваться, - тоскливо пропел Шойгу, прячась за каменной бабой, на днях спасенной им из-под Изюма от расправы биндеровских карателей за то, что она перешла на сторону русских. - Так закурим, брат боец...

Путин закрыл руками рот и спрятался под стол Видео дня

- Я вот сейчас кому-то закурю! - взорвался Путин. - Мало ты накурил уже?!

- Тихо, тихо, Пугачиха услышит! - вспискнул великий режиссер Михалков.

Пугачева наверху и вправду замерла, прислушиваясь, и сделала несколько крадущихся шагов по направлению к двери бункера, подняв хуйлобойку. Путин закрыл руками рот и спрятался под стол.

- О боже, мы все умрем, это же исчадие ада, - простонал Михалков. - Она с Лениным придумала Украину, а с Горбачевым развалила Советский Союз... Товарищи, кто-то знает какие-то хорошие защитные молитвы?

- Я про Арлекино знаю, очень защитная молитва, - с пьяной важностью сказал Медведев. - Арлекино, Арлекино... эээ... Черт, как же там дальше?

У Медведева пошла кругом голова. Он налил себе еще

- Хуйлокино, Хуйлокино, нужно быть смешным для всех, - неуверенно пропел начальник Росгвардии Золотов. - Замочить нах#й пид#раса, да и все.

- Это кого это? - с затаенной надеждой спросил Медведев.

- Дык Хуйлокино ж этого, - раздраженно пояснил Золотов. - Мужа Пугачихиного, бля, или как его там, ну, того плюгавого га#дона, из-за которого все это началось.

- Лучше обоих, - вкрадчиво сказал Патрушев.

У Медведева пошла кругом голова. Он налил себе еще.

- Скажите, господа, а Пугачева уже ушла? - светски спросил Путин из-под стола, чтобы продемонстрировать контроль над ситуацией.

- Еще ближе подошла, - злорадно сообщил Патрушев. - Зарубила троих последних охранников.

- Ну, как говорится, флаг в руки, - сказал Путин с испуганной улыбкой. - Посмотрим, что из этого выйдет, мы ведь еще даже не начинали.

- Интересно, а будут ли при Пугачевой какие-нибудь права и свободы? - вслух подумал Медведев. - Послабления какие-нибудь, перпендикулярный импорт...

Пригожин вел за ручку маленького застенчивого мужичка в тюремной робе

Шойгу поспешно ткнул его в плечо, и Медведев прикусил язык. Пользуясь тем, что министр так называемой обороны отвлекся, Кадыров подскочил к его половецкой бабе, попытался сходу овладеть ею, вскрикнул от боли и удивленно отбежал в угол зализывать рану.

- Так что, ушла уже Пугачева-то? - нетерпеливо спросил Путин. От неудобной позы у него начали ныть защечные импланты.

- Как раз открывает наружную дверь и входит в наш бункер, - доложил Патрушев.

- Давайте проведем референдум! - воскликнул Медведев. - Если быстро провести референдум, то это поменяет вектор развития России на десятилетия, и Пугачиха не решится нападать, ведь тогда мы применим ядерное оружие.

- Ты видел эту хуйлобойку? - кисло спросил Шойгу.

- А что делать, делать-то что? - возмутился Путин. - Это хоть какой-то план!

- План спецоперации неизменен - освободить Курск и Белгород, а также обеспечить сухопутный коридор в Воронеж, - твердо сказал Шойгу. - Все поставленные цели будут выполнены.

- Что, уже и Воронеж?! - заорал Путин, тут же осекся, но было поздно.

- Ааа, вот ты где, лысая тварь! - раздался откуда-то сверху торжествующий крик Пугачевой. - Я тебя услышала. Сейчас ты получишь свое заслуженное наказание, мамочка уже здесь.

- Я же говорил, потише! - снова вспискнул Михалков. - О, Арлекино, иже еси на небеси, да будет царствие твое иже херувимы...

Пригожин незаметно вышел из бункера и тщательно запер дверь снаружи

Внутренняя дверь бункера с грохотом отворилась, все вскрикнули, а Путин даже сходил в секретный чемоданчик, но это был всего-навсего начальник "Вагнера" Пригожин. Пригожин вел за ручку маленького застенчивого мужичка в тюремной робе.

- Вот, Владим Владимыч, как вы и просили! - радостно гаркнул Пригожин с порога. - Наш лучший боевой зэк, позывной Лакомка. Привел, так сказать, на награждение.

- О боже, это же знаменитый маньяк-людоед, завербованный в отряд "Вагнер"! - радостно вскричал Михалков, бросаясь к зэку. - Давно мечтал с вами познакомиться, православный каннибал, можно я возьму у вас интервью для моей авторской программы?

- Да что вы, сударь, не стоит, право слово, - застеснялся людоед, - я боюсь камеры.

- Так, а ну пошли вон оба! - рявкнул Путин. - Не до вас сейчас, в стране Пугачевщина! Надо действовать немедленно! Нужно поднимать ставки!

- Давайте скажем, что Владим Владимыч заболел, и что власть в стране переходит к государственному комитету по чрезвычайному положению, - предложил Патрушев. - Готов быть председателем комиссии по похоронам.

- Каким еще похоронам? - подозрительно спросил Путин.

- Смотрите, сударь, крест святой! - благоговейно сказал Михалкову Лакомка, указывая пальцем куда-то вверх.

- Где? - восхитился Михалков, уставившись на потолок.

Лакомка вытряхнул из рукава нож, перерезал Михалкову горло, вырезал печень и начал с удовольствием есть.

- Каким похоронам, я вас спрашиваю?! - снова спросил Путин, высунулся из-под стола, и подкравшийся на цыпочках Шойгу, крякнув, проломил ему голову каменной бабой.

- Вот каким похоронам, - сказал Патрушев и добавил, сокрушенно покачав головой: - Проклятая Пугачева, такого великого человека сгубила, подумать только.

В дверь бункера осторожно постучали, вошла Пугачева.

- Здравствуйте, вызывали? - робко спросила она.

- Пошла н#хуй, надоела! - рявкнул Золотов.

- Да, ступайте, пожалуй, милочка, - рассеянно сказал Патрушев, закатывая тело Путина в ковер. - Вы свободны... Вручите ей цветы кто-нибудь, так положено. Эй, Михалков!.. Постойте-ка, а где наш великий режиссер?

- Куда-то запропастился, - сказал Каннибал, выплевывая усы. - Товарищ Патрушев, смотрите, на потолке вяличие!

- Где?! - жадно выдохнул Патрушев.

...Пригожин незаметно вышел из бункера и тщательно запер дверь снаружи.

Василий Рыбников