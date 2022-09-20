В алтайском федеральном бункере президента РФ прятались от Пугачевой, наблюдая за ней через перископ. Злобная старуха хищно рыскала по поверхности, пытаясь отыскать замаскированный вход в секретное подземелье. В одной руке у нее был топор, во второй - хуйлобойка. Вид и у нее, и у хуйлобойки был крайне зловещий.
- Пушка сдохла, все, п#здец, больше нечем отбиваться, - тоскливо пропел Шойгу, прячась за каменной бабой, на днях спасенной им из-под Изюма от расправы биндеровских карателей за то, что она перешла на сторону русских. - Так закурим, брат боец...
Путин закрыл руками рот и спрятался под столВидео дня
- Я вот сейчас кому-то закурю! - взорвался Путин. - Мало ты накурил уже?!
- Тихо, тихо, Пугачиха услышит! - вспискнул великий режиссер Михалков.
Пугачева наверху и вправду замерла, прислушиваясь, и сделала несколько крадущихся шагов по направлению к двери бункера, подняв хуйлобойку. Путин закрыл руками рот и спрятался под стол.
- О боже, мы все умрем, это же исчадие ада, - простонал Михалков. - Она с Лениным придумала Украину, а с Горбачевым развалила Советский Союз... Товарищи, кто-то знает какие-то хорошие защитные молитвы?
- Я про Арлекино знаю, очень защитная молитва, - с пьяной важностью сказал Медведев. - Арлекино, Арлекино... эээ... Черт, как же там дальше?
У Медведева пошла кругом голова. Он налил себе еще
- Хуйлокино, Хуйлокино, нужно быть смешным для всех, - неуверенно пропел начальник Росгвардии Золотов. - Замочить нах#й пид#раса, да и все.
- Это кого это? - с затаенной надеждой спросил Медведев.
- Дык Хуйлокино ж этого, - раздраженно пояснил Золотов. - Мужа Пугачихиного, бля, или как его там, ну, того плюгавого га#дона, из-за которого все это началось.
- Лучше обоих, - вкрадчиво сказал Патрушев.
У Медведева пошла кругом голова. Он налил себе еще.
- Скажите, господа, а Пугачева уже ушла? - светски спросил Путин из-под стола, чтобы продемонстрировать контроль над ситуацией.
- Еще ближе подошла, - злорадно сообщил Патрушев. - Зарубила троих последних охранников.
- Ну, как говорится, флаг в руки, - сказал Путин с испуганной улыбкой. - Посмотрим, что из этого выйдет, мы ведь еще даже не начинали.
- Интересно, а будут ли при Пугачевой какие-нибудь права и свободы? - вслух подумал Медведев. - Послабления какие-нибудь, перпендикулярный импорт...
Пригожин вел за ручку маленького застенчивого мужичка в тюремной робе
Шойгу поспешно ткнул его в плечо, и Медведев прикусил язык. Пользуясь тем, что министр так называемой обороны отвлекся, Кадыров подскочил к его половецкой бабе, попытался сходу овладеть ею, вскрикнул от боли и удивленно отбежал в угол зализывать рану.
- Так что, ушла уже Пугачева-то? - нетерпеливо спросил Путин. От неудобной позы у него начали ныть защечные импланты.
- Как раз открывает наружную дверь и входит в наш бункер, - доложил Патрушев.
- Давайте проведем референдум! - воскликнул Медведев. - Если быстро провести референдум, то это поменяет вектор развития России на десятилетия, и Пугачиха не решится нападать, ведь тогда мы применим ядерное оружие.
- Ты видел эту хуйлобойку? - кисло спросил Шойгу.
- А что делать, делать-то что? - возмутился Путин. - Это хоть какой-то план!
- План спецоперации неизменен - освободить Курск и Белгород, а также обеспечить сухопутный коридор в Воронеж, - твердо сказал Шойгу. - Все поставленные цели будут выполнены.
- Что, уже и Воронеж?! - заорал Путин, тут же осекся, но было поздно.
- Ааа, вот ты где, лысая тварь! - раздался откуда-то сверху торжествующий крик Пугачевой. - Я тебя услышала. Сейчас ты получишь свое заслуженное наказание, мамочка уже здесь.
- Я же говорил, потише! - снова вспискнул Михалков. - О, Арлекино, иже еси на небеси, да будет царствие твое иже херувимы...
Пригожин незаметно вышел из бункера и тщательно запер дверь снаружи
Внутренняя дверь бункера с грохотом отворилась, все вскрикнули, а Путин даже сходил в секретный чемоданчик, но это был всего-навсего начальник "Вагнера" Пригожин. Пригожин вел за ручку маленького застенчивого мужичка в тюремной робе.
- Вот, Владим Владимыч, как вы и просили! - радостно гаркнул Пригожин с порога. - Наш лучший боевой зэк, позывной Лакомка. Привел, так сказать, на награждение.
- О боже, это же знаменитый маньяк-людоед, завербованный в отряд "Вагнер"! - радостно вскричал Михалков, бросаясь к зэку. - Давно мечтал с вами познакомиться, православный каннибал, можно я возьму у вас интервью для моей авторской программы?
- Да что вы, сударь, не стоит, право слово, - застеснялся людоед, - я боюсь камеры.
- Так, а ну пошли вон оба! - рявкнул Путин. - Не до вас сейчас, в стране Пугачевщина! Надо действовать немедленно! Нужно поднимать ставки!
- Давайте скажем, что Владим Владимыч заболел, и что власть в стране переходит к государственному комитету по чрезвычайному положению, - предложил Патрушев. - Готов быть председателем комиссии по похоронам.
- Каким еще похоронам? - подозрительно спросил Путин.
- Смотрите, сударь, крест святой! - благоговейно сказал Михалкову Лакомка, указывая пальцем куда-то вверх.
- Где? - восхитился Михалков, уставившись на потолок.
Лакомка вытряхнул из рукава нож, перерезал Михалкову горло, вырезал печень и начал с удовольствием есть.
- Каким похоронам, я вас спрашиваю?! - снова спросил Путин, высунулся из-под стола, и подкравшийся на цыпочках Шойгу, крякнув, проломил ему голову каменной бабой.
- Вот каким похоронам, - сказал Патрушев и добавил, сокрушенно покачав головой: - Проклятая Пугачева, такого великого человека сгубила, подумать только.
В дверь бункера осторожно постучали, вошла Пугачева.
- Здравствуйте, вызывали? - робко спросила она.
- Пошла н#хуй, надоела! - рявкнул Золотов.
- Да, ступайте, пожалуй, милочка, - рассеянно сказал Патрушев, закатывая тело Путина в ковер. - Вы свободны... Вручите ей цветы кто-нибудь, так положено. Эй, Михалков!.. Постойте-ка, а где наш великий режиссер?
- Куда-то запропастился, - сказал Каннибал, выплевывая усы. - Товарищ Патрушев, смотрите, на потолке вяличие!
- Где?! - жадно выдохнул Патрушев.
...Пригожин незаметно вышел из бункера и тщательно запер дверь снаружи.
Василий Рыбников