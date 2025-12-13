Разбираемся, почему мандарины кислые, и как их можно подсластить дома.

Даже после долгого и тщательного выбора в магазине или на рынке мандарины могут оказаться кислыми. К счастью, есть простые способы это исправить. Рассказываем, что делать, если мандарины кислые, и как вернуть им сладость всего за несколько минут.

Почему мандарины кислые

Мандарины могут быть кислыми по нескольким причинам:

они не успели дозреть;

их неправильно хранили (в слишком холодных условиях);

во время роста им не хватило солнца и питательных веществ.

Также кислота в мандаринах может быть и особенностью сорта. В последнем случае с этой кислинкой вряд ли получится что-либо сделать, но в первых трех ситуацию можно исправить.

Видео дня

Как сделать кислые мандарины сладкими - лайфхак

Итак, вы долго и нудно выбирали, но все-таки купили кислые мандарины - что делать теперь? Есть как минимум три способа, как кислые мандарины сделать сладкими.

Прогреть в микроволновке

На кожуре мандаринов нужно сделать несколько надрезов, а затем фрукты поместить в микроволновку и греть их в течение 30 секунд на максимальной мощности. Переложить в миску с холодной водой на 1-2 минуты. Мандарины станут слаще, но следует учесть, что несмотря на всю привлекательность этого способа, такие фрукты долго лежать не будут.

Сделать теплую ванну

Способ похож на предыдущий, но более щадящий.

Нужно замочить целые мандарины в теплой (40-45°C) воде на 10-15 минут, а затем быстро переложить их в холодную, чтобы остановить процесс "разогрева" кожуры и мякоти. Но, как бы странно это ни звучало, сам перепад температур не делает фрукт реально слаще - он лишь смывает восковой налет и делает вкус более мягким, поэтому мандарины кажутся более сладкими.

Замочить в соленой воде

Если фрукты очень кислые, сделайте небольшой надрез и замочите их на 10 минут в воде с чайной ложкой соли. Соль уменьшит кислотность.

И, наконец, если у вас есть время, то фрукты можно просто оставить дозревать на подоконнике - точно так же, как бананы или помидоры. Спустя 2-3 дня мандарины станут слаще.

Напомним, ранее мы рассказывали, как взбить сливки без миксера за несколько минут.

Вас также могут заинтересовать новости: