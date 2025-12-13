Даже после долгого и тщательного выбора в магазине или на рынке мандарины могут оказаться кислыми. К счастью, есть простые способы это исправить. Рассказываем, что делать, если мандарины кислые, и как вернуть им сладость всего за несколько минут.
Почему мандарины кислые
Мандарины могут быть кислыми по нескольким причинам:
- они не успели дозреть;
- их неправильно хранили (в слишком холодных условиях);
- во время роста им не хватило солнца и питательных веществ.
Также кислота в мандаринах может быть и особенностью сорта. В последнем случае с этой кислинкой вряд ли получится что-либо сделать, но в первых трех ситуацию можно исправить.
Как сделать кислые мандарины сладкими - лайфхак
Итак, вы долго и нудно выбирали, но все-таки купили кислые мандарины - что делать теперь? Есть как минимум три способа, как кислые мандарины сделать сладкими.
- Прогреть в микроволновке
На кожуре мандаринов нужно сделать несколько надрезов, а затем фрукты поместить в микроволновку и греть их в течение 30 секунд на максимальной мощности. Переложить в миску с холодной водой на 1-2 минуты. Мандарины станут слаще, но следует учесть, что несмотря на всю привлекательность этого способа, такие фрукты долго лежать не будут.
- Сделать теплую ванну
Способ похож на предыдущий, но более щадящий.
Нужно замочить целые мандарины в теплой (40-45°C) воде на 10-15 минут, а затем быстро переложить их в холодную, чтобы остановить процесс "разогрева" кожуры и мякоти. Но, как бы странно это ни звучало, сам перепад температур не делает фрукт реально слаще - он лишь смывает восковой налет и делает вкус более мягким, поэтому мандарины кажутся более сладкими.
- Замочить в соленой воде
Если фрукты очень кислые, сделайте небольшой надрез и замочите их на 10 минут в воде с чайной ложкой соли. Соль уменьшит кислотность.
И, наконец, если у вас есть время, то фрукты можно просто оставить дозревать на подоконнике - точно так же, как бананы или помидоры. Спустя 2-3 дня мандарины станут слаще.
