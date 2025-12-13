Хотя российская ПВО является одной из самых мощных в мире, даже она не вытягивает масштаб войны против Украины.

Российская система ПВО постепенно истощается из-за недостаточных объемов производства новых зенитных ракет, радаров и самих зенитных комплексов. Об этом говорится в отчете британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

Аналитики отмечают, что Россия производит одни из самых мощных систем противовоздушной обороны в мире и разворачивает их в большом количестве. По данным RUSI, они перехватывают большинство украинских ударных средств, направленных по инфраструктуре и промышленности России. Однако объемы производства все равно недостаточны для войны такого масштаба, которую ведет Россия.

"Сейчас Россия тратит больше ракет-перехватчиков противовоздушной обороны, чем производит. Если удастся сорвать расширение производства перехватчиков, объем ущерба, который Украина сможет нанести России в течение 2026 года, возрастет - тем самым усилив другие усилия по давлению на Россию с целью заставить ее прекратить вооруженную агрессию против Украины", - говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что производство систем ПВО в России критически зависит от импортной электроники. Поэтому срыв поставок этой продукции в России "существенно повлияет" на производство критических элементов зенитных систем, в частности командно-управляющих и вычислительных блоков.

Также в RUSI считают критически необходимым, чтобы Украина наносила прямые удары по местам производства систем противовоздушной обороны, которые являются уязвимыми к таким атакам.

Как писал УНИАН, в 2025 году украинский тактический ракетный комплекс "Сапсан" вышел на серийное производство и системное применение.

Также мы рассказывали, что Силы обороны Украины уже системно используют наземные роботизированные комплексы для логистики и переходят к системному применению ударных НРК, в частности НРК-камикадзе, пулеметных и гранатометных платформ, что позволит уничтожать противника без привлечения пехоты.

