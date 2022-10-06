Маск, может, конечно, и ни при чем, но сейчас в России такое время, что бывает всякое. Ведь не случайно несколько дней назад в небе над русским городом Белгородом возникли нашумевшие световые столбы - предвестники того, что Путин наконец-то расчехлил свое суперсекретное суперлазерное оружие "Пересвет" и сейчас, наконец-то, жахнет по-настоящему, - но не срослось. И вот почему.

Россия освободила Европу от коричневой чумы

Согласно секретному плану русских ученых-военкоров, сначала "Пересвет" должен был посбивать все американские спутники, кроме спутников Маска, потом спутники Маска, а потом и самого Маска. Но малодушный Маск, очевидно, что-то почуял и в последний момент переметнулся на сторону русского мира. Путин пожал плечами, выключил суперлазер, поломал его и выкинул. Но чем же теперь подбадривать православное население и допугивать злосчастного американского проходимца уважаемым русским военкорам, которые как раз успели договориться до того , что над Белгородом нынче "открылись шахты со стратегическим ядерным оружием, и в небеса ударили прожекторы "судного дня"?

Видео дня

А вот чем.

Во-первых, Россия освободила Европу от коричневой чумы.

Во-вторых, в недрах российских сверхсекретных лабораторий и без "прожекторов судного дня" создано очень много оружия на новых физических принципах, способных в считанные дни привести к закономерной победе России над Украиной в целом и Западом в частности. Например, невидимые самолеты. "Целое звено работало высокоточными ракетами по наиболее приоритетным целям, так называемым центрам принятия решений, - хвалится директор русского Музея войск ПВО товарищ Кнутов, - и ни Украина, ни какая-либо из стран НАТО не увидела полёты наших Су-57". Более того, враги не увидели не только русских самолетов, но и результатов их работы, вот насколько все было невидимо! Невидимость этих Су-57 такова, что их даже в России никто никогда не видел, а Илону Маску такое и вовсе не снилось.

Рогатка Судного Дня будет стрелять по "Абрамсам" большими валенками

В-третьих, создан русский "убийца "Абрамсов" - суперсекретный супертанк Т-72Б3М. Помимо больного на всю голову названия модели, из российских СМИ о нем известно лишь то, что "недавно эта техника прошла глубокую модернизацию, в результате которой русские военные получили боеспособный опытный экземпляр "Рогатка". Почему именно "Рогатка" - секрет, но нетрудно догадаться, что русские супероружейники дополнительно приварили к "противосъ#бывательному устройству", надежно защищающему башни русских танков от "джавелинов", большую рогатку, которая будет неизбежно наводить суеверный ужас на американскую танковую военщину.

Теперь на свой день рожденья Путин вместо того, чтобы ехать в бесполезную тайгу с еще более бесполезным Шойгу, может наконец-то отправиться с Кадыровым на потайную овцеферму

По некоторым сведениям, Рогатка Судного Дня будет стрелять по "Абрамсам" большими валенками, в которые будут засунуты вооруженные до зубов сыновья Рамзана Кадырова, - "молодые львы" Ахмат, Эли и Адам, которых он отправляет на фронт (по некоторым сведениям, в наркодиспансер, но это тоже вряд ли), чтобы переломить ситуацию и окончательно добить Илона Маска. По замыслу конструкторов, Ахмат, Эли и Адам будут гнаться за позорно убегающими "Абрамсами", гавкать и хватать их зубами за гусеницы. Какой позор для НАТО.

В-четвертых, зачехлив суперлазер, Путин расчехлил Рамзана Кадырова, демонстративно присвоив последнему звание генерал-полковника, и это значит, что новый министр так называемой обороны РФ уже на подходе. Теперь на свой день рожденья Путин вместо того, чтобы ехать в бесполезную тайгу с еще более бесполезным Шойгу, может наконец-то отправиться с Кадыровым на потайную овцеферму, а там уж как Кадырову природа подскажет.

Это, без всякого сомнения, будет по-настоящему мощный и действенный ритуал. И ведь это Владимир Владимирович еще, в-пятых, "Родину-Мать" на орбиту не успел вывести - запуск соответствующего русского родиноматереносителя в космос запланирован на начало 2023 года. Как тебе такое, Илон Маск? Нравится, не нравится, привыкай, товарищ.

Василий Рыбников