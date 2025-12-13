Руководили сетью австриец и болгарин.

Россия создала в Европе дезинформационную сеть, задачей которой была дискредитация украинских беженцев и Украины в целом. Наиболее активной эта сеть была в Австрии.

Австрийское издание profil совместно с немецкими коллегами из Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR проанализировали материалы Управления государственной безопасности и разведки Австрии (DSN), которое в марте этого года сообщило о разоблачении масштабной российской дезинформационной кампании в Австрии. Теперь журналисты смогли подробнее ознакомиться с материалами следствия.

Из этих материалов стало в частности известно, что дезинформационная кампания охватывала не только Австрию, но и другие европейские страны. Координировал деятельность сети австриец Ян Марсалек, который давно работает на российские спецслужбы.

По данным расследования, с 2022 года Марсалек совместно с болгарином Орлином Русевым, которого впоследствии задержали в Лондоне, координировал изготовление и размещение в публичных местах наклеек и граффити с праворадикальной и неонацистской символикой. Причем все делалось так, чтобы создать впечатление, будто эти граффити и листовки распространяют украинцы.

Переписка организаторов схемы четко свидетельствует об их намерении привязать нацистскую символику к Украине, для чего, например, правые экстремистские символы изображали в цветах украинского флага, рядом с лозунгом "Слава Украине" и дополняли призывами против "русских свиней".

Организаторы дезинформационной кампании также создали сеть веб-сайтов, целью которых было имитировать европейские ячейки украинского полка "Азов". Кураторы из ФСБ прямо рекомендовали своим австрийским агентам "распылять" символику "Азова" по всей Европе с обязательным добавлением свастики.

Гибридная война России в Европе

Как писал УНИАН, в последнее время Россия резко нарастила гибридные атаки против стран ЕС и НАТО - от нарушений воздушного пространства дронами, глушения GPS и диверсий на инфраструктуре до кибератак, информационных операций и вмешательства в выборы. По данным аналитиков, только за полгода в Европе зафиксировали более сотни актов саботажа, связанных с Москвой. Это меняет тон европейских столиц: все больше политиков говорят о "государственном терроризме" РФ и необходимости решительного ответа.

Европа постепенно переходит от слов к действиям, но осторожно. Пока основной акцент - на усилении обороны, ПВО и законодательства, однако все активнее обсуждаются наступательные кибероперации, быстрая и публичная атрибуция атак России, борьба с дезинформацией и демонстрация силы через учения НАТО. Дилемма заключается в том, как действовать жестче, не нарушая правовых и этических принципов ЕС.

