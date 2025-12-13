Второе поколение Apple Studio Display получит частоту обновления 120 Гц, а чипсет А13 Bionic будет заменен на новейший А19.

Apple готовит сюрприз для любителей "яблочной" продукции. По информации портала BGR, производитель разрабатывает второе поколение монитора Studio Display – почти через четыре года после запуска первой модели.

Согласно данным, найденным во внутреннем билде iOS 26, Studio Display 2 получит как минимум три существенных обновления.

Увеличение частоты обновления изображения с 60 до 120 Гц благодаря поддержке ProMotion.

Обычная ЖК-матрица сменится на продвинутый miniLED с поддержкой SDR и HDR, что сильно увеличит яркость монитора.

Чипсет А13 Bionic будет заменен на новейший А19 от iPhone 17, так что формальная разница в производительности будет огромной.

Дизайн обновленного Studio Display ожидается без изменений, таким же, как у модели 2022 года. Возможно, в новинке также появятся какие-то функции ИИ.

Еще одним устройством, которое Apple собирается обновить спустя несколько лет, станет базовый iPad. Планшет перейдет с чипа А16 сразу на флагманский А19 c поддержкой Apple Intelligence и получит фирменный чип беспроводной связи Apple N1. Релиз обоих гаджетов ожидается в первом квартале 2026 года.

Ранее Apple подвела итоги уходящего года, выбрав лучшие игры и приложения для своих устройств: от iPhone и iPad до Mac с Apple Watch. В подборку вошли 17 наименований

По данным The Wall Street Journal, за последние месяцы десятки инженеров и дизайнеров Apple, работавших над ключевыми продуктами компании – от аудиосистем и Apple Watch до робототехники – перешли в конкурирующие компании OpenAI и Meta.

