Поменять внутренний экран обойдется в 1100 долларов, но компания согласна один раз заменить его за полцены.

Вчера в Южной Корее стартовали продажи первого смартфона Samsung с тремя экранами. Несмотря на внушительный ценник в $2400 новинку быстро раскупили. Одновременно стали известны расценки на ремонт одного из ключевых компонентов "трифолда".

По информации GizmoChina, замена внутреннего складного дисплея Galaxy Z TriFold обойдется минимум в 1 657 500 вон, что эквивалентно примерно 1120 долларам. За эти деньги в стране можно купить совершенно новый Galaxy S25 Ultra или iPhone 17 Pro Max.

Чтобы смягчить удар по кошельку покупателей, Samsung согласна один раз заменить внутренний экран за полцены. Для владельцев устройства в новом форма-факторе такая программа может стать крайне актуальной. При этом стоимость замены внешнего экрана будет стоить ощутимо дешевле – всего 137 000 вон (около 92 долларов).

Сам смартфон был представлен 2 декабря этого года. Характеристики включают 10-дюймовый внутренний экран и 6.5-дюймовый внешний, топовый процессор Snapdragon 8 Elite, аккумулятор емкостью 5600 мАч и камеру на 200 Мп. На глобальном рынке он появится в начале 2026 года.

После Huawei Mate XT/XTs это второе устройство подобного формата на рынке.

Меж тем первая iPhone-"раскладушка" выйдет уже осенью 2026 года. Предполагается, что из-за продвинутых технологий, включая складной дизайн без видимой складки на дисплее, устройство будет стоить около 2400 долларов.

Меж тем в сети уже появились возможные цвета iPhone 18 Pro. По слухам, Apple впервые полностью откажется от темных вариантов корпуса, сделав ставку на яркие и теплые тона.

