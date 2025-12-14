Солнечные пятна способны вызывать мощные взрывы радиации.

Гигантское скопление солнечных пятен появилось на стороне Солнца, обращенной к Земле. По словам ученых, общая площадь этого скопления равна тому, что когда-то породило крупнейшую геомагнитную бурю в истории, пишет Live Science.

В издании напомнили, что геомагнитная буря 1859 года, которую также называют "Событием Кэррингтона", является мощнейшей за историю наблюдений геомагнитной бурей. Она вызвала отказ телеграфных систем по всей Европе и Северной Америке.

Солнечные пятна способны вызывать мощные взрывы радиации, или солнечные вспышки, когда их невидимые магнитные силовые линии искривляются и разрываются, высвобождая энергию в космос. Эти взрывные выбросы могут вызывать временные радиоперебои на Земле и запускать огромные, быстро движущиеся облака плазмы, или корональные выбросы массы.

Что известно о новом комплексе солнечных пятен

Комплекс, получивший название AR 4294-4296, состоит из двух разных групп солнечных пятен, AR 4294 и AR 4296, которые магнитно переплетены между собой. Впервые ученые заметили его 28 ноября, когда он повернулся к стороне Солнца.

Представители Spaceweather.com ранее сообщили, что комплекс солнечных пятен AR 4294-4296 является "одной из крупнейших групп солнечных пятен за последние 10 лет". Он может вызвать сверхмощные вспышки класса X - самые мощные по классификации Национального управления океанических и атмосферных исследований.

Может ли AR 4294-4296 повторить "Событие Кэррингтона"

Ученые прогнозировали, что если бы "Событие Кэррингтона" повторилось бы сегодня, то оно бы вывело из строя все спутники на орбите нашей планеты. Это также привело бы к хаосу на земле, потенциально повредив части электрической сети, а общий ущерб легко превысил бы 1 триллион долларов.

Тем не менее, ученые отметили, что достижение максимального взрывного потенциала солнечным пятном зависит также от конфигурации его магнитного поля и частоты взрывов. Это означает, что некоторые гигантские солнечные пятна могут быть совершенно безвредными.

Магнитные поля AR 4294-4296 довольно запутаны, что означает возможность вспышек. Этот комплекс уже вызвал потенциальную вспышку класса X, находясь еще на обратной стороне Солнца. Однако, несмотря на это, эксперты говорят, что в ближайшем будущем нет явных признаков супершторма, сопоставимого с "Событием Кэррингтона".

На Уране обнаружили экстремальные уровни радиации

Ранее ученые выяснили, что интенсивные радиационные пояса Урана могут быть непостоянными. Новые исследования свидетельствуют о том, что они были кратковременным следствием мощной солнечной бури, которая произошла во время пролета "Вояджера-2" в 1986 году.

В новом исследовании под руководством космического физика Роберта Аллена ученые обнаружили, что во время полета космонавтов область взаимодействия, вращающаяся вместе с планетой, пересекала Уран. Это объясняет то, почему космический аппарат зафиксировал очень мощные высокочастотные волны. Приборы "Вояджера" обнаружили интенсивные излучения нижнего диапазона, которые соответствуют радиоволнам, похожим на свист.

