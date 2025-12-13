Город Северск в Донецкой области практически полностью потерян. Чтобы вернуть контроль над ним, нужны резервы. Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на собеседника в органе военного управления и двух собеседников в бригадах, действующих на направлении Северска и вблизи него.
"Состояние дел по Северску критическое. Противник фиксируется по всей территории города, кроме пока территории за рекой Бамутка. Чтобы восстановить утраченные положения, нужно привлекать резервы. Есть ли они у корпуса, который выполняет задачи на этом отрезке фронта? Нет. Есть ли у старшего начальника УВ "Восток"? Вопрос со звездочкой. Будет ли главком предоставлять резерв и сможет ли этот резерв что-то исправить в этой ситуации - не понятно", - сказал собеседник в органе военного управления.
Отмечается, что последние несколько недель украинская армия контролировала часть Северска преимущественно дронами, а не пехотой. После того, как РФ захватила высоты на севере города, действовать в Северске, который является низиной, стало практически невозможно, логистика была чрезвычайно сложная.
"По самому оптимистичному сценарию, по состоянию на 13 декабря линия боевого столкновения в Северске проходит по реке Бахмутка. Поэтому восточная, большая часть города - полностью под россиянами, западная, меньшая, еще кое-где имеет украинские позиции. По более пессимистическому, весь город, по админгранице - полностью под контролем россиян", - говорится в материале.
По данным издания, россиян уже фиксировали южнее Северска - в Свято-Покровском и Звановке.
Ситуация на фронте
Как сообщал ранее УНИАН, ВСУ вернули контроль над окрестностями Купянска и заблокировали врага в городе. По данным украинского мониторингового проекта DeepState, тяжелая и долгая операция продолжается, ведь анклавы россиян еще есть в центральной части города.
По данным корпуса Национальной гвардии "Хартия", была успешно проведена операция по стабилизации обстановки на Купянском направлении. В ходе операции освобождены Кондрашовка, Радьковка и их окрестности и ряд кварталов на севере Купянска.
Что касается ситуации в Покровске, то, как информирует 7 Корпус Десантно-штурмовых войск, Силы обороны контролируют северную часть города, оккупанты потеряли темп наступления. Украинские защитники рассказали, что они продолжаются активные наступательные действия для восстановления нашего контроля над каждым метром города.