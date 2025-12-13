По самому оптимистичному сценарию линия боевого столкновения в городе проходит по реке Бахмутка, пишет издание.

Город Северск в Донецкой области практически полностью потерян. Чтобы вернуть контроль над ним, нужны резервы. Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на собеседника в органе военного управления и двух собеседников в бригадах, действующих на направлении Северска и вблизи него.

"Состояние дел по Северску критическое. Противник фиксируется по всей территории города, кроме пока территории за рекой Бамутка. Чтобы восстановить утраченные положения, нужно привлекать резервы. Есть ли они у корпуса, который выполняет задачи на этом отрезке фронта? Нет. Есть ли у старшего начальника УВ "Восток"? Вопрос со звездочкой. Будет ли главком предоставлять резерв и сможет ли этот резерв что-то исправить в этой ситуации - не понятно", - сказал собеседник в органе военного управления.

Отмечается, что последние несколько недель украинская армия контролировала часть Северска преимущественно дронами, а не пехотой. После того, как РФ захватила высоты на севере города, действовать в Северске, который является низиной, стало практически невозможно, логистика была чрезвычайно сложная.

Видео дня

"По самому оптимистичному сценарию, по состоянию на 13 декабря линия боевого столкновения в Северске проходит по реке Бахмутка. Поэтому восточная, большая часть города - полностью под россиянами, западная, меньшая, еще кое-где имеет украинские позиции. По более пессимистическому, весь город, по админгранице - полностью под контролем россиян", - говорится в материале.

По данным издания, россиян уже фиксировали южнее Северска - в Свято-Покровском и Звановке.

Ситуация на фронте

Как сообщал ранее УНИАН, ВСУ вернули контроль над окрестностями Купянска и заблокировали врага в городе. По данным украинского мониторингового проекта DeepState, тяжелая и долгая операция продолжается, ведь анклавы россиян еще есть в центральной части города.

По данным корпуса Национальной гвардии "Хартия", была успешно проведена операция по стабилизации обстановки на Купянском направлении. В ходе операции освобождены Кондрашовка, Радьковка и их окрестности и ряд кварталов на севере Купянска.

Что касается ситуации в Покровске, то, как информирует 7 Корпус Десантно-штурмовых войск, Силы обороны контролируют северную часть города, оккупанты потеряли темп наступления. Украинские защитники рассказали, что они продолжаются активные наступательные действия для восстановления нашего контроля над каждым метром города.

Вас также могут заинтересовать новости: