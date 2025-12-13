Путин имеет 'армию подхалимов', которые создают иллюзию победы, - WP

Авторитарное окружение правителя России создает иллюзию победы и усложняет компромиссы с Украиной.

Российский правитель Владимир Путин окружил себя кругом подхалимов, которые постоянно уверяют его в "победе" России, игнорируя реальные риски и ограничения. Генералы утверждают, что все военные цели достигнуты, экономисты убеждают в стабильности экономики, даже президент США Дональд Трамп якобы поддерживает мнение Кремля о превосходстве России, пишет The Washington Post.

Этот "фильтр успокоения", по мнению экспертов, делает Путина почти невосприимчивым к компромиссам в мирных переговорах. Аналитики отмечают, что последний мирный план США, который большинство обозревателей считает предвзятым против России, вряд ли будет принят Кремлем именно из-за ощущения победы и прочности экономики.

Бывший российский дипломат Борис Бондарев описал ситуацию как "эхо-камеру", где все сообщения, доходящие до Путина, только повторяют кремлевскую пропаганду. Он отмечает, что годами дипломатов отправляли за границу с задачей отчитываться только о положительных результатах, и любые альтернативные мнения исключались.

Видео дня

Архивные кадры, восстановленные проектом Achtopotv, показывают, что в начале 2000-х в России публичный дискурс был гораздо шире: сенатор Владимир Мединский выступал против восстановления памятников Сталину, а Путин подчеркивал важность независимых СМИ для предотвращения тоталитаризма. Сегодня эти голоса практически исчезли, а бывшие либеральные политики, такие как Дмитрий Медведев, превратились в ястребов, поддерживающих агрессивную внешнюю политику Кремля.

Даже в закрытых заседаниях Совета безопасности России перед полномасштабным вторжением в Украину чиновники были вынуждены демонстрировать полную поддержку планам Путина, а любая критика была практически невозможной. За исключением некоторых единичных голосов, таких как Дмитрий Козак, выступавший против военных действий, большинство руководства подчинилось единой точке зрения.

Российские аналитики и журналисты-расследователи отмечают, что такая концентрация власти и изоляция от критики создает опасную ситуацию для мирного урегулирования войны. На фоне давления США и Европы на Киев, стремление Путина к "иллюзии победы" значительно усложняет переговоры и увеличивает риск эскалации.

Как отмечает главный редактор издания "Проект" Роман Баданин, подобные процессы наблюдаются и в США во времена Трампа, когда лояльные советники и блогеры создавали "свою реальность" для президента. Он подчеркивает, что в авторитарных системах любые люди, оказавшиеся у власти, рано или поздно становятся либо косвенными, либо прямыми соучастниками ошибок руководства.

Россия не пойдет на уступки - последние новости

Как сообщал УНИАН, Россия не хочет соглашения по урегулированию войны против Украины, которое не будет соответствовать ее требованиям. Есть три пункта, по которым Кремль не пойдет на компромисс.

Аналитик Майкл Горовиц говорит, что если бы Путин мог написать свою собственную версию мирного плана, то потребовал бы все четыре украинские области, которые он незаконно "аннексировал" в 2022 году. Речь идет не только о Донецкой и Луганской областях, но и о Запорожской и Херсонской областях. Также, по мнению эксперта, правитель РФ требовал бы сокращения численности украинской армии до одной десятой ее нынешнего размера. Он также упомянул бы о так называемой "денацификации" Украины и требовал бы отмены всех санкций.

Вас также могут заинтересовать новости: