Стремительно приближается Вяликая Русская Победушка, потерпев которую, Путин, мягко говоря, скорее всего, умрет, вися на шарфе с табакеркой за щекою и еще одну для друга сунув в что-то про запас, но кто же заменит сего достойного разбирателя земли Русской на его боевом посту, дабы сохранить и приумножить дальнейшее разбиралово? Этот вопрос сегодня волнует многих, и ответов на него сразу четыре.

Сегодня в лучших домах Мытищ и Сызрани возобновили старинную моду на конец света. Придуман даже специальный "Генерал Армагеддон" - командир военной операции по уничтожению Криворожского Чудовища генерал армии Суровикин. Но он только первый из четырех всадников Апокалипсиса, скачущих на смену плешивой лошадке, и о том, что оной лошадке осталось недолго, подозревают уже, кажется, все, кроме нее. На кого же надеяться русским людям, если вдруг, не дай бог, Владимир Владимирович не сможет выйти из очередного приступа кашля, причиненного сквозной дырой в грудной клетке, в которой одиноко торчит забытый кем-то лом?

Да хоть бы и на того же Суровикина - такой же лысый, красивый, молодой, из порядочной семьи. В кипящем потоке всенародной русской любви к Генералу Армагеддону, не побоявшемуся спустить полугодовой запас ракет на Вяликий Обстрел Моста Кличко и чтобы хахлам перестало, наконец, быть смешно, мало кто обратил внимание на то, что фамилия Суровикина как-то уж слишком созвучна с фамилией не менее знаменитого полководца Суворова, а зря! Говорят, что когда Суровикин был совсем молодой, один коварный гей-паспортист пообещал в обмен на определенные уступки выправить ему аттестат зрелости на фамилию "Суворов" и в итоге, конечно же, обманул, причем неоднократно, но, как видим, тяга ко всевозможным боеголовкам осталась с Суровикиным на всю жизнь. Этот парень пойдет реально далеко и даже, несомненно, вслед за своим вяликим предком перейдет Альпы. С грунтовыми водами, разумеется, но тем не менее.

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С каждым стаканом водки в голове Дмитрия взрывается одна атомная бомба

Снова на коне еще один наездник Апокалипсиса - всадник Бухло Дмитрий Медведев. С каждым стаканом водки в голове Дмитрия взрывается одна атомная бомба, Европа уже в руинах, от Америки не осталось и пепла, на месте Украины кратер, вместо печени - пламенный мотор. Вострубляя ангелов по очереди (сейчас, кажется, пришел черед приблизительно 666-го), Дмитрий крепко споткнулся было на Керченском мосту, в случае нападения на который он, как известно, опрометчиво обещал Судный день: когда пришло время держать слово, Медведев молча ушел в запой, невзирая на все проклятия военкоров, и вернулся в соцсети только после Вяликого Обстрела с новым шлягером "А в Пиндостане старый дурень нашелся". Российская общественность оценила про Пиндостан, а вот Путин про старого дурня, к счастью, не услышал. Дмитрий Медведев - баловень судьбы.

После сенсационного исцеления от ковида патриарха Кирилла (несколько раз в этом месяце уже похороненного соцсетями) пока живым не видели, но Москва уже вовсю полнится чудесами: на месте рекламных щитов разорившихся или ушедших из России брендов появились огромные иконы! Кирилл дает понять, что он тоже в деле, и это очень хорошая новость, особенно после того, как выяснилась истинная причина неудач России на военном фронте, заключающаяся в том, что однажды на каком-то концерте сатанист Киркоров походил по кресту, и русский бог так психанул, что тут же испепелил Керченский мост, а русская армия разлетелась, как осколки, ты попробуй канайди и вот это вот все. Кто, кроме Кирилла, намолит ремонт моста хотя бы к следующему лету и поставки кровоостанавливающих прокладок для Частично Мобилизованных Организмов? Да никто.

Рамзан Кадыров въезжает в Кремль не на ослике, но на овце

Четвертый всадник русского Апокалипсиса Рамзан Кадыров въезжает в Кремль не на ослике, но на овце, ведь недаром в строевой песне спецотряда "Ахмат" поется: "За Россию, за свободу, за авца!". Из всех всадников Рамзан - самый апокалиптичный, Россия его реально заслужила, лишь бы только в расклады не вмешался овечий грипп, но, по слухам, Рамзан каждый вечер делает от него естественную прививку.

...Все четыре кандидата в преемники Путина очень хороши, и кто бы из них в итоге ни победил, за судьбу Кремля можно не волноваться. Лучшим доказательством этому является тот факт, что сегодня Россию поддерживает "Модерн Токинг". Да-да, лично Дитер Болен нынче решительно осудил антикремлевские санкции, и это окончательно спутало Западу все карты. Теперь любой русский человек имеет полное право гордо заявить: "Мы - всадники Апокалипсиса, с нами Дитер Болен. Кто же тогда против нас?".

Вот именно.

Василий Рыбников