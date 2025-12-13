Марта Кос считает, что от вступления Украины в ЕС могло бы выиграть все европейское сообщество.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос выступила за вступление Украины в Европейский Союз, назвав это вкладом в обеспечение мира в Европе. Об этом сообщил немецкий телеканал n-tv.

По ее словам, членство в Евросоюзе могло бы обеспечить "защиту территории Украины миром". Это особенно важно, подчеркнула она, с учетом того, что вступление Украины в НАТО остается неопределенным. От вступления Украины в ЕС, отметила Кос, могло бы выиграть все европейское сообщество.

"Я не могу представить, что мы сможем жить в безопасности в Европе, если в соседней стране идет война", - заявила еврокомиссар.

В то же время она подчеркнула, что сроки фактического вступления Украины в ЕС зависят также и от прогресса страны во внедрении реформ.

Вступление Украины в ЕС: последние новости

Как сообщал УНИАН, в Брюсселе выдвинули новое условие для вступления Украины в ЕС. Европейский комиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт заявил, что Киев должен привлечь к ответственности коррумпированных политиков и бизнесменов. Еврокомиссар признал, что хоть процесс реформ в Украине является "долгим путем", но он надеется, что Киев приложит "максимальные усилия" для борьбы с коррупцией.

Издание Financial Times писало, что мирный план США предусматривает вступление Украины в ЕС уже в 2026 году. Этот шаг якобы прописан в последнем проекте мирного предложения, которое согласовывают американские и украинские чиновники при поддержке Брюсселя. Чиновники, поддерживающие членство Украины, отметили: включение этого пункта в мирное соглашение сделает вступление Киева свершившимся фактом, поскольку Брюссель почувствует, что не может сорвать мирный процесс, выступая против ускоренного графика.

Однако в ЕС "разнесли" предложение США по вступлению Украины до 2027 года. "2027 год - это завтра", - заявил The Guardian один из чиновников Евросоюза, подчеркнув, что процесс вступления обычно длится годами и предусматривает сложные переговоры и выполнение многочисленных критериев. Европейские дипломаты также раскритиковали сам подход США, который, по их мнению, игнорирует процедуры и политические реалии внутри ЕС. Другой собеседник назвал предложение "чушью", добавив, что в ЕС пока нет достаточного "аппетита к расширению".

