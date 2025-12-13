Если вы болели, сильно потеете или спите в одной постели с домашними животными, постельное белье стоит стирать чаще.

Большинство из нас проводит около трети своей жизни во сне, и поэтому качество места, где вы спите, имеет важное значение. Чистая, уютная кровать со свежими простынями и одеялами не только приятна на ощупь, но и способствует лучшему отдыху. Старший преподаватель клинической микробиологии в Университете Лестера Примроуз Фристоун в статье для Independent рассказала, как часто следует стирать постельное белье и менять одеяла и подушки.

Почему важно вовремя менять постель

Каждую ночь во время сна мы сбрасываем сотни тысяч клеток кожи и выделяем жир из сальных желез. На нашей коже обитают миллионы бактерий и грибков, многие из которых переносятся на простыни, подушки и одеяла, когда мы ворочаемся во сне.

Также в течение дня наши волосы и тело накапливают загрязняющие вещества, пыль, пыльцу и аллергены, которые также могут переноситься на постельное белье. Это может вызывать аллергию, затруднять дыхание и ухудшать качество воздуха в спальне.

Видео дня

Отслоившиеся за ночь частички кожи становятся пищей для пылевых клещей — микроскопических существ, которые процветают в теплом, влажном постельном белье и матрасах. Сами клещи не опасны, но их фекалии являются сильными аллергенами, которые могут усугубить экзему, астму и аллергический ринит.

Если вы спите с домашними животными, учтите, что они заносят в ваши простыни и одеяла шерсть, перхоть, грязь, а иногда и следы фекалий.

Насколько часто следует стирать постельное белье?

Простыни и наволочки

Эксперт советует стирать еженедельно или каждые три-четыре дня, если вы болели, сильно потеете или спите в одной постели с домашними животными.

Их нужно стирать при температуре 60°C или выше с моющим средством, чтобы уничтожить бактерии и пылевых клещей. Для более глубокой дезинфекции сушить в сушилке или гладить. Чтобы уничтожить пылевых клещей внутри подушек, заморозить их как минимум на 8 часов.

Матрасы

Их стоит пылесосить как минимум раз в неделю и проветривать матрас каждые несколько дней. Используйте пластиковый или гипоаллергенный наматрасник и меняйте матрас каждые семь лет для поддержания гигиены и поддержки.

Пододеяльники

Меняйте их каждые две недели ли чаще, если на них спят домашние животные. Их стоит стирать при 60°C или при температуре, указанной на этикетке.

Одеяла

Стирайте их каждые три-четыре месяца, в зависимости от интенсивности использования и того, спят ли на вашей кровати домашние животные или дети.

Ранее УНИАН рассказывал, как стирать полотенца, чтобы они были пушистыми и мягкими.

Вас также могут заинтересовать новости: