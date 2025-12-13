По его мнению, лучшим путем было бы утверждение таких гарантий в Конгрессе США.

Украина будет вынуждена поддерживать высокую обороноспособность и строить укрепления вдоль линии фронта даже после прекращения активных боев. Такое заявление сделал старший советник Департамента обороны и безопасности Центра стратегических и международных исследований (CSIS), бывший полковник Корпуса морской пехоты США Марк Канчиан.

В интервью ТСН.ua он поделился своими мыслями относительно будущих гарантий безопасности для Украины. Канчиан говорит, что лучшим путем было бы утверждение таких гарантий в Конгрессе Соединенных Штатов Америки.

"Принять что-то в Конгрессе было бы чрезвычайно сложно, ведь он очень глубоко разделен. Это был бы лучший вариант, поэтому как стратегическая цель он вполне логичен. Но в ближайшей перспективе это очень трудно реализовать", – продолжил он.

По словам бывшего полковника, США вряд ли будут рассматривать вариант прямого размещения своего контингента на территории Украины. Среди причин – и так называемые "красные линии" Кремля. В то же время в Вашингтоне могут делать ставку на продажу оружия Украине и партнерам в Европе.

По мнению Канчиана, основное бремя гарантий безопасности будет возложено на Европу и страны НАТО. Он также предположил, о каких гарантиях может идти речь:

"Это может быть определенное продолжение нынешних тесных отношений между НАТО и Украиной. Хотя Украина, конечно, не является членом Альянса. Возможно, некоторые страны будут готовы направить миротворцев. Но не стоит ожидать от них слишком многого".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас есть значительный шанс на достижение мира. По словам главы государства, в ближайшие дни должна состояться серия встреч с американскими партнерами и европейской стороной.

Между тем NYT в своем материале пишет, что Дональд Трамп хотел, чтобы Украина уступила территорию. Однако Киев предоставил свое предложение. Оно предусматривает сохранение под контролем всех территорий, которые удерживаются на данный момент. Кроме того, Украина хочет получить обязательные юридические гарантии безопасности от США и европейских партнеров.

