Централизованное отопление иногда может не давать той температуры, которая нужна людям для комфортной жизни. Если батарея греет слабо, в некоторых случаях проблему можно решить самостоятельно. Опытный сантехник рассказала, как увеличить теплоотдачу от батареи без вызова мастера и сложных ухищрений.

Как увеличить отдачу тепла от батареи - три простых лайфхака

Есть несколько способов, как увеличить теплоотдачу трубы отопления - о самых простых из них рассказал сантехник Желязко Янчев из компании Fantastic Services в материале Express. По его словам, если батареи нагреваются долго или не дают нужной температуры, часто причина может заключаться в неисправностях. Их легко можно устранить самостоятельно без дорогостоящих инструментов.

Очистить батареи от пыли и мусора

Янчев утверждает, что иногда слабо нагреваются именно грязные батареи. "Радиаторы работают по принципу естественной конвекции, при которой горячий воздух поднимается вверх. Холодный воздух затягивается в радиатор снизу и выходит теплым сверху" - напоминает эксперт.

Любые предметы, размещенные на радиаторе или под ним, скорее всего, нарушат этот процесс, поэтому крайне важно содержать радиаторы в чистоте. Подобно удалению мусора, радиаторы нуждаются в частой очистке от пыли для обеспечения достаточного притока воздуха. Значительное скопление пыли и ворса может забить внутреннюю часть радиатора, снижая его эффективность.

Продуть батареи

По словам эксперта, в некоторых случаях батарея может быть холодной не полностью - только сверху, а снизу как раз теплой. В таком случае радиатор нужно продуть с помощью отвертки или крана Маевского. Ранее мы рассказывали, как спустить воздух с батарей самостоятельно, не вызывая мастера.

Убрать осадок из радиатора

Третий случай, который назвал сантехник, связан со скоплением осада внутри батареи. Характерный признак - вверху радиатор теплый, а внизу холодный. Радиаторный шлак представляет собой смесь ржавчины, мусора и известкового налета, которые неизбежно накапливаются со временем и циркулируют по всей системе. Осадок является основной причиной поломок котлов и может быстро привести к износу системы отопления, поэтому необходимо ее промыть изнутри.

