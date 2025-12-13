Grok интегрируют в систему образования в течении следующих двух лет.

Компания xAI Илона Маска договорилась с правительством Сальвадора о запуске масштабной образовательной программы для школьников на базе чат-бота Grok.

Проект планируют внедрить более чем в 5000 государственных школ по всей стране, а сама компания называет инициативу первой в мире общенациональной программой образования, построенной вокруг ИИ.

Согласно заявлению xAI, в течение двух лет Grok начнёт использоваться в школах Сальвадора для обучения более чем миллиона учеников. Идея в том, чтобы создать персонализированную учебную среду, где программа подстраивается под темп, уровень и интересы каждого школьника, а не работает по единому шаблону для всех.

Илон Маск заявил, что интеграция Grok в систему образования позволит "передать передовой искусственный интеллект в руки целого поколения", сделав ИИ инструментом не только для взрослых специалистов, а частью повседневного обучения с раннего возраста.

В xAI при этом подчёркивают, что готовы сотрудничать и с другими государствами, в компании пригласили правительства, заинтересованные в совместных проектах, связываться с ними напрямую.

Ранее мы рассказывали, что школы в Южной Корее будут учить детей по учебникам, написанных ИИ. С начала 2025 года по ИИ-учебникам будут изучать английский, математику и информатику.

