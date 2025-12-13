Обрезание Господне можно отметить по старому или новому стилю.

Ежегодно зимой православные украинцы отмечают праздник Обрезание Господне. Как он возник, когда празднуется и что можно делать в этот день - рассказываем в материале.

История праздника Обрезание Господне

В первую очередь стоит сказать, что Обрезание Господне - праздник из списка двунадесятых торжеств, которые считаются самыми большими и важными.

Он посвящен событиям, которые произошли на восьмой день после рождения Спасителя. Родители принесли ребенка в храм, где его нарекли именем, которое указал ангел, и провели обряд по ветхозаветным законам - обрезание. С течением времени этот обряд был заменен привычным нам крещением.

Теперь перейдем к дате этого большого праздника. В 2023 году, когда ПЦУ решила перейти на новый (новоюлианский) календарь, все праздники с фиксированными датами сместились на 13 дней.

В связи с этим принято отмечать 1 января Обрезание Господне по новым правилам, а 14 января - Обрезание Господне по календарю старого стиля.

Обрезание Господне - что можно делать что нельзя

Ограничения на этот праздник почти такие же, как и на остальные церковные торжества.

Стоит запомнить, что нельзя делать на Обрезание Господне 2026:

не ругайтесь и не ссорьтесь;

не устраивайте гуляния и не венчайтесь;

не отказывайтесь помогать и давать милостыню;

не забивайте скот и не ходите на охоту;

не чревоугодничайте и не пейте алкогольные напитки.

Также в народе есть и приметы, которые касаются этого дня. Так, не рекомендуется давать людям в долг, думать или говорить о плохом.

Лучше посвятить праздник молитвам и помощи нуждающимся. В такой день обычно просят и даруют прощение, проводят время с близкими людьми.

