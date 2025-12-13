В ближайшее время состоятся переговоры на нескольких уровнях.

Сейчас есть "значительный шанс" на окончание войны. Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

Он анонсировал серию встреч с американской стороной и европейскими партнерами в ближайшие дни. В частности, по его словам, на переговоры поедут секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник Генштаба Андрей Гнатов и представители других силовых органов. Сам Зеленский планирует встречи с представителями команды Трампа, европейцами и представителями других стран, на которых обсудят условия окончания войны.

"Сейчас шанс значительный. И это важно для каждого нашего города, для каждой нашей украинской общины. Мы работаем для того, чтобы мир для Украины был достойным и чтобы была гарантия - гарантия прежде всего того, что Россия не вернется в Украину с третьим вторжением", - сказал Зеленский.

Кроме того президент прокомментировал сегодняшний удар России по турецкому гражданскому судну с украинским маслом.

"Бить по таким судам, которые не имеют никакого отношения к войне, - прямой вызов России всему миру. Будем с партнерами разбираться, как реагировать на это. Реакция будет", - сказал он.

Переговоры о мире в Украине

Как писал УНИАН, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган после встречи с Владимиром Путиным в Туркменистане заявил, что перспектива мира между Украиной и Россией, по его мнению, не является далекой, и выразил намерение обсудить возможный мирный план с президентом США Дональдом Трампом. Эрдоган отметил, что ограниченное прекращение огня, в частности в отношении энергетических объектов и портов, могло бы быть полезным.

Также мы рассказывали, что в Еврокомиссии положительно оценили включение в проект мирного соглашения пункта о членстве Украины в ЕС, однако отметили, что речь идет лишь о черновике и окончательное решение потребует согласия всех стран-членов.

