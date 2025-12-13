В защитном слое ледяной воды вокруг континента образовались дыры.

Огромные массивы льда вокруг Антарктиды постепенно размывает теплая вода, поступающая в этот регион. Об этом говорится в новом исследовании, о котором рассказывает earth.com.

По словам ученых, теплая вода пробила себе путь к ледниковому шельфу, который был для нее до сих пор недоступным. Одной из таких "горячих" точек стал шельфовый ледник Дотсон в море Амундсена. Там массы льда стремительно уменьшаются, что связано именно с увеличением температуры океана вокруг и подо льдом.

Команда ученых из Университета Восточной Англии отправила автономный подводный аппарат под шельфовый ледник Дотсона - прямо в полость подо льдом на поверхности. Робот прошел вдоль морского дна более 100 километров, собрав критически необходимую инфомацию. Эти данные и дали основания говорить о том, что шельфовые ледники тают снизу, становясь тоньше.

По данным исследователей, по какой-то причине теплая вода, попадая в район ледников, не смешивается с холодной, а продолжает двигаться цельным ручьем горизонтально между слоями холодной воды, пока не достигает ледника.

Собранные данные будут использованы учеными для моделирования дальнейшей потери льда в районе Антарктиды и, как следствие, повышения глобального уровня моря. Полностью исследование опубликовано в журнале Ocean Sciences.

Как писал УНИАН, повышенные температуры океана, обусловленные изменением климата, усилили интенсивные осадки, связанные с циклонами. Особенно страдает Юго-Восточная Азия. Температура поверхности моря в северной части Индийского океана на 0,2 °C выше средней за последние 30 лет, что добавило циклонам энергии и влаги.

Ученые отмечают, что без глобального потепления океан был бы примерно на 1 °C холоднее, а более теплая атмосфера способна удерживать больше влаги, что ведет к более сильным ливням. В то же время быстрая урбанизация, высокая плотность населения и размещение инфраструктуры в поймах рек значительно повысили масштабы потерь.

